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Mirzapur Box Office Collection Day 6: रुकने का नाम नहीं ले रही पंकज त्रिपाठी की फिल्म की कमाई, 130 करोड़ क्लब में धमाकेदार एंट्री

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 6 | Mirzapur Movie Box Office Report: पूरे बॉक्स ऑफिस पर मिर्जापुर का क्रेज है! अली फजल, दिव्येंदु और पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स वाली इस सीरीज़ की स्पिन-ऑफ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई की है.

By: Heena Khan | Last Updated: September 10, 2026 11:30:06 AM IST

Mirzapur: The Movie का क्लाइमैक्स तो देखा, लेकिन ये सीन नहीं! क्या पार्ट 2 में होगा बड़ा धमाका?
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Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 6 | Mirzapur Movie Box Office Report: पूरे बॉक्स ऑफिस पर मिर्जापुर का क्रेज है! अली फजल, दिव्येंदु और पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स वाली इस सीरीज़ की स्पिन-ऑफ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई की है. बंपर ओपनिंग और ज़बरदस्त वीकेंड के बाद, फिल्म ने सोमवार का अहम टेस्ट भी अच्छे नंबरों से पास कर लिया. बिना किसी सुपरस्टार वाली फिल्म के लिए, बॉक्स ऑफिस पर अब तक के नंबर कमाल के रहे हैं.

मिडवीक मिर्जापुर बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

रिलीज़ से पहले, ज़्यादातर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने फिल्म के लिए ₹18-20 करोड़ की ओपनिंग का अंदाज़ा लगाया था. लेकिन मिर्ज़ापुर द मूवी ने उन सभी उम्मीदों को तोड़ दिया और ज़बरदस्त शुरुआत करते हुए ₹25.75 करोड़ का कलेक्शन किया. इस कलेक्शन ने सैयारा (₹22 करोड़) और आवारापन 2 (₹21.50 करोड़) जैसी हिट फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया. शनिवार को, मिर्ज़ापुर द मूवी ने अपनी बढ़त जारी रखी, और ₹32 करोड़ कमाए. रविवार खास तौर पर बहुत बड़ा रहा, क्योंकि फिल्म ने ₹36 करोड़ कमाए.

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सोमवार को उम्मीद के मुताबिक गिरावट आई, लेकिन फिल्म स्थिर रही और ₹16 करोड़ कमाए. यह इस साल की दूसरी बड़ी बॉक्स ऑफिस रिलीज़ की तुलना में बहुत बड़ी कमाई है. मंगलवार को भी सबसे कम गिरावट देखी गई, क्योंकि कलेक्शन ₹15.60 करोड़ रहा. Sacnilk पर रात 10 PM बजे के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, मिर्ज़ापुर द मूवी ने बुधवार को ₹9.26 करोड़ जमा किए हैं. भारत में अब कुल नेट कलेक्शन ₹134.61 करोड़ हो गया है.

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फिल्म के बारे में

अली फज़ल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु के अलावा, फिल्म में जितेंद्र कुमार भी हैं, जो विक्रांत मैसी की जगह बबलू पंडित का रोल निभा रहे हैं. रवि किशन एक नए चेहरे के तौर पर हैं, जबकि अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर और श्वेता त्रिपाठी शो के अपने रोल फिर से निभा रहे हैं. यह फिल्म मिर्ज़ापुर की अराजक दुनिया को वापस लाती है, जहाँ गोलियों की बौछार, धोखे और खूनी दुश्मनी के बीच सत्ता की लड़ाई जारी है. फिल्म 2018 में सेट है, जो शो के पहले सीज़न के एक अनकहे चैप्टर की ओर इशारा करती है.

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Tags: bollywoodmirzapurpankaj tripathi
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