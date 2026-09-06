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Mirzapur box office collection Day 2: भौकाल ऐसा कि यश की Toxic भी हुई फुस! कालीन भैया-मुन्ना भैया की फिल्म मिर्जापुर ने लगा दी आग; हुई  छप्पर फाड़ कमाई

Mirzapur box office collection Day 2: 'मिर्जापुर: द मूवी' इस शुक्रवार को थिएटर में शानदार रिव्यू के साथ रिलीज हुई, जिसका सीधा असर टिकट खिड़की पर अच्छी कमाई पर दिख रहा है. पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और रवि किशन स्टारर इस फिल्म ने देश में जबरदस्त शुरुआत की है.

By: Heena Khan | Published: September 6, 2026 6:49:27 AM IST

मिर्जापुर द मूवी एक्स रिव्यू
मिर्जापुर द मूवी एक्स रिव्यू


Mirzapur box office collection Day 2: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ इस शुक्रवार को थिएटर में शानदार रिव्यू के साथ रिलीज हुई, जिसका सीधा असर टिकट खिड़की पर अच्छी कमाई पर दिख रहा है. पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और रवि किशन स्टारर इस फिल्म ने देश में जबरदस्त शुरुआत की है. दो दिन में ही इस फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई कर डाली है. यहाँ देखें कि दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर इसका क्या हाल रहा.

‘मिर्जापुर: द मूवी’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 2

गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. पहले दिन इसने 25.75 करोड़ रुपये कमाए. अब, Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे दिन फिल्म ने पिछले दिन की कमाई के मुकाबले 20.4% की बढ़त देखी. ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने दूसरे दिन भारत में 11,256 शो में 31 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ, भारत का टोटल ग्रॉस कलेक्शन अब 68.20 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत का टोटल नेट कलेक्शन 56.75 करोड़ रुपये है. फिल्म ने थिएटर में सिर्फ दो दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.

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ओवरसीज में, फिल्म ने दूसरे दिन 6.00 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी टोटल ओवरसीज ग्रॉस कमाई 10.25 करोड़ रुपये हो गई. इससे वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 78.45 करोड़ रुपये हो गया.

Day 1: Rs 25.75 करोड़
Day 2: Rs 31 करोड़
Total: Rs 56.75 करोड़ (इंडिया नेट कलेक्शन)

बॉक्स ऑफिस मुकाबला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का मुकाबला यश की ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स’ और ‘हनुमान अंश’ से है, यह फिल्म हर गुजरते दिन के साथ रफ़्तार पकड़ रही है. पंकज त्रिपाठी स्टारर यह फिल्म अरशद वारसी की ‘जीवन भीम योजना’ के साथ भी स्क्रीन स्पेस के लिए मुकाबला कर रही है.

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Tags: bollywoodhome-hero-pos-2Mirzapur box office collection
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