Mirzapur Box Office Collection Day 13: बॉक्स ऑफिस पर ‘मिर्जापुर’ की बादशाहत, 300 करोड़ क्लब से बस कुछ ही कदम दूर

Mirzapur Box Office Collection Day 13: प्राइम वीडियो वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर का गुरमीत सिंह का सिल्वर स्क्रीन अडैप्टेशन 4 सितंबर को रिलीज़ होने के बाद से और मज़बूत होता जा रहा है. रिलीज़ के 13 दिनों के अंदर, फिल्म ने भारत में ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि सोमवार की गिरावट के बाद से यह स्थिर है. चलिए जान लेते हैं कि 13 दिनों में मिर्ज़ापुर ने कितनी कमाई की है.

मिर्ज़ापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क (Sacnilk) के आंकड़ों के मुताबिक, ‘मिर्जापुर द मूवी’ (Mirzapur The Movie) ने सिनेमाघरों में अपने 12 दिनों के शानदार सफर में दुनिया भर से लगभग ₹281.14 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई कर ली है. अगर भारत के बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो फिल्म ने देश में ₹195.70 करोड़ का नेट कलेक्शन (Net Collection) किया है, जिससे इसका कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन (Gross Collection) ₹233.14 करोड़ तक पहुंच गया है. वहीं विदेशी बाजारों (Overseas) से भी फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है और इसने विदेशों में ₹48.00 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है. भारत और ओवरसीज दोनों की कमाई को मिलाकर फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹281.14 करोड़ हो गया है, जिससे यह साबित होता है कि दर्शकों के बीच इस फिल्म का क्रेज जबरदस्त बना हुआ है.

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की थी जबरदस्त ओपनिंग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिर्ज़ापुर ने बिना किसी बड़े स्टार वाली फिल्म के लिए ₹25.75 करोड़ की ज़बरदस्त ओपनिंग की है. इसने अपने पहले वीकेंड और वीकडेज़ में भी शानदार कमाई की. त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और वीकेंड तेज़ी से आ रहा है, यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में फिल्म कैसा परफॉर्म करती है.

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