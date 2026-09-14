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Mirzapur Box Office Collection Day 10: रुकने का नाम नहीं ले रही ‘मिर्जापुर’, 10वें दिन भी छप्परफाड़ कमाई

Mirzapur Box Office Collection Day 10:  मिर्जापुर की रफ्तार दूसरे हफ्ते में भी कम नहीं हुई! पंकज त्रिपाठी, अली फजल और श्वेता त्रिपाठी जैसे स्टार्स वाली इस पसंदीदा सीरीज की स्पिनऑफ़ ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली है.

By: Heena Khan | Published: September 14, 2026 6:25:36 AM IST

मिर्जापुर द मूवी एक्स रिव्यू
मिर्जापुर द मूवी एक्स रिव्यू


Mirzapur Box Office Collection Day 10:  मिर्जापुर की रफ्तार दूसरे हफ्ते में भी कम नहीं हुई! पंकज त्रिपाठी, अली फजल और श्वेता त्रिपाठी जैसे स्टार्स वाली इस पसंदीदा सीरीज की स्पिनऑफ़ ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली है. बंपर ओपनिंग के बाद, फिल्म ने दूसरे वीकेंड में जबरदस्त पकड़ बनाई है. मिर्जापुर द मूवी अब रविवार को जबरदस्त कमाई करने की उम्मीद कर रही है!

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस अपडेट

आइए, बॉक्स ऑफ़िस पर फ़िल्म के अब तक के प्रदर्शन पर एक नज़र डालते हैं. मिर्ज़ापुर द मूवी ने ट्रेड एक्सपर्ट्स की उम्मीदों को झुठला दिया, जिन्होंने फिल्म के लिए ₹18-20 करोड़ की ओपनिंग का अनुमान लगाया था. फ़िल्म ने ₹25.75 करोड़ जमा किए. इस कलेक्शन ने सैयारा (₹22 करोड़) और आवारापन 2 (₹21.50 करोड़) जैसी हिट फ़िल्मों को भी पीछे छोड़ दिया. पहला वीकेंड बहुत बड़ा था, जिसमें रविवार को ₹36 करोड़ की कमाई हुई – जो अब तक का सबसे ज़्यादा सिंगल-डे कलेक्शन है. पहले हफ़्ते के आखिर तक, फ़िल्म ने ₹148.45 करोड़ जमा कर लिए थे.

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अपने दूसरे शनिवार को, मिर्ज़ापुर द मूवी ने ₹13.5 करोड़ के साथ वापसी की. Sacnilk पर लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, मिर्ज़ापुर द मूवी ने रात 10 बजे तक ₹13.50 करोड़ जमा कर लिए हैं. इसका टोटल कलेक्शन अब ₹184.95 करोड़ हो गया है. मिर्ज़ापुर: द मूवी हिंदी और तेलुगु डब में रिलीज़ हुई थी. ज़्यादातर कमाई ओरिजिनल हिंदी वर्शन से हुई है.

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फिल्म के बारे में

यह फ़िल्म मिर्ज़ापुर की अराजक दुनिया को वापस लाती है, जहाँ गोलियों की बौछार, धोखे और खूनी दुश्मनी के बीच सत्ता की लड़ाई जारी है. फ़िल्म 2018 में सेट है, जो शो के पहले सीज़न के एक अनकहे चैप्टर की ओर इशारा करती है. यह मिर्ज़ापुर यूनिवर्स के लिए पहली बड़ी स्क्रीन है, जो 2018 में एक स्ट्रीमिंग सीरीज़ के तौर पर शुरू हुई थी और तीन सीज़न में भारत की सबसे सफल OTT फ़्रैंचाइज़ी में से एक बन गई.

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Tags: bollywoodhome-hero-pos-3mirzapurpankaj tripathi
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