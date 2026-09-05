Mirzapur Box Office Collection: कालीन भैया से लेकर गुड्डू भैया तक, दर्शकों पर फिर चला ‘मिर्ज़ापुर’ का जादू; 29 करोड़ ओपनिंग

Mirzapur: पंकज त्रिपाठी, अली फजल और रवि किशन की लीड रोल वाली ‘द मूवी’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की है. इस वेब सीरीज ने, जिसने अपना पहला फिल्मी डेब्यू किया था, बॉक्स ऑफिस के शुरुआती अंदाजों से मेल खाते हुए जबरदस्त शुरुआत की. Sacnilk पर शुरुआती अंदाज़ों के मुताबिक, फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर पूरे भारत में लगभग Rs 24.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ, फिल्म ने कथित तौर पर 2026 में रिलीज हुई हिंदी फिल्मों में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन दर्ज किया है.

‘मिर्जापुर: द मूवी’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने अपनी हिंदी रिलीज़ से लगभग Rs 24.60 करोड़ नेट कमाए, जबकि इसके तेलुगु वर्शन ने लगभग Rs 15 लाख का योगदान दिया. अभी इंडिया का टोटल नेट कलेक्शन लगभग Rs 24.75 करोड़ है, लेकिन फिल्म की अनुमानित ग्रॉस टोटल Rs 29.70 करोड़ से ज़्यादा हो गई है.

‘मिर्जापुर: द मूवी’ की ऑक्यूपेंसी

फिल्म ने पहले दिन 11,135 शो में अच्छी कमाई की और कुल 42.81% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की. रिपोर्ट में कहा गया है कि सुबह के शो लगभग 25% ऑक्यूपेंसी के साथ धीमी शुरुआत के साथ शुरू हुए, लेकिन CBFC से ‘A’ सर्टिफिकेशन पाने वाली फिल्म ने दिन भर रफ़्तार पकड़ी, और रात के शो में ऑक्यूपेंसी बढ़कर लगभग 62% हो गई.

‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’ 2026 के टॉप हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन में शामिल

इस ओपनिंग ने ‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’ को इमरान हाशमी स्टारर ‘आवारापन 2’ से आगे कर दिया है, जिसने हाल ही में पिछले महीने Rs 22 करोड़ की नेट ओपनिंग हिंदी बॉक्स ऑफिस पर दर्ज की थी. हालांकि, अभी के आंकड़ों के हिसाब से, फिल्म 30 करोड़ रुपये के ओपनिंग डे कलेक्शन से थोड़ी पीछे रह गई है, जिससे ‘बॉर्डर 2’ तीसरे नंबर पर थी. ‘टॉक्सिक’ और ‘धुरंधर द रिवेंज’ 55 करोड़ रुपये और 99 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ टॉप दो जगहों पर हैं. पहले दिन 24.75 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ, ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने 2026 की सबसे ज़्यादा ओपनिंग-डे कमाई करने वाली फिल्मों में चौथा स्थान हासिल कर लिया है.

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