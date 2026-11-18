Mira Rajput Stretch Marks: शरीर पर मौजूद निशानों को अक्सर लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी कमियों को सहजता से स्वीकार करना भी आत्मविश्वास की पहचान है. बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने हाल ही में कुछ ऐसा ही संदेश दिया. एक इवेंट में मीरा ऐसे अंदाज में पहुंचीं कि उनके फैशन लुक के साथ-साथ उनके कॉन्फिडेंस की भी चर्चा होने लगी. खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी ड्रेस के जरिए स्ट्रेच मार्क्स को छिपाने की कोशिश नहीं की. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं.

ब्लू कट-आउट ड्रेस में मीरा का ग्लैमरस लुक

मीरा राजपूत हाल ही में एक इवेंट में गईं. उन्होंने स्टाइलिश ब्लू कट-आउट ड्रेस पहनी थी. अपने लुक को और अच्छा बनाने के लिए, उन्होंने हल्का मेकअप किया और इसे पिंक लिप ग्लॉस से पूरा किया। खुले और हल्के घुंघराले बालों में मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थीं.

हालांकि, इस बार, सिर्फ उनके आउटफिट या मेकअप ने ही लोगों का ध्यान नहीं खींचा. ड्रेस के कट-आउट डिज़ाइन से उनके शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स भी दिख रहे थे. उन्हें छिपाने के बजाय, मीरा ने अपने लुक को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया, यह बात सोशल मीडिया यूज़र्स को खास तौर पर पसंद आई.

यूज़र्स ने उनके स्ट्रेच मार्क्स की तारीफ की

मीरा के वायरल वीडियो पर रिएक्शन आ रहे हैं. कई लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ की. एक यूज़र ने उन्हें ‘परफेक्ट मम्मी’ कहा, जबकि दूसरे ने कमेंट किया कि एक मां गर्व से अपनी ‘टाइगर स्ट्राइप्स’ दिखा रही है. कुछ ने कहा कि बिना किसी झिझक के अपने शरीर के मार्क्स को अपनाना खूबसूरत है. कई यूज़र्स को उनका लुक भी पसंद आया.

दो बच्चों की मां हैं मीरा राजपूत

मीरा राजपूत ने 2015 में एक्टर शाहिद कपूर से शादी की. कपल के दो बच्चे हैं: बेटी मीशा और बेटा ज़ैन. मीरा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी लाइफस्टाइल, फैशन और फिटनेस की झलकियां शेयर करती रहती हैं.

प्रेग्नेंसी के बाद कई महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, हालांकि मीरा के निशानों का कारण कन्फर्म नहीं हुआ है. लेकिन, जिस आसानी से उन्होंने अपने लुक को कैरी किया है, उसने निश्चित रूप से बॉडी शेम और सुंदरता की पारंपरिक सोच के बारे में एक नई चर्चा शुरू कर दी है.