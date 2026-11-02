20 में शादी, 21 में मां… कम उम्र में पैरेंट्स बनने पर क्या बोलीं मीरा राजपूत? शाहिद ने भी भाई को दी ये खास सलाह

Mira Rajput on Early Motherhood: मां बनने का फैसला हर महिला की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ होता है. कोई पहले करियर और अपनी जिंदगी को समय देना पसंद करता है, तो कोई कम उम्र में ही परिवार शुरू करने का फैसला लेता है. बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने भी महज 21 साल की उम्र में मां बनने का अनुभव किया. हाल ही में करीना कपूर खान के शो ‘वॉट वीमेन वांट’ में मीरा ने कम उम्र में मां बनने के अपने सफर, चुनौतियों और इसके फायदों पर खुलकर बात की, साथ ही उन्होंने बताया कि शाहिद ने अपने भाई ईशान को क्या सलाह दी.

21 साल की उम्र में मीरा मां बनीं

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत ने 2015 में शादी की थी. उस समय मीरा सिर्फ़ 21 साल की थीं. शादी के लगभग एक साल बाद, 2016 में, वे बेटी मीशा के माता-पिता बने. बाद में, 2018 में, उन्होंने बेटे ज़ैन का स्वागत किया. करीना के शो में, मीरा से पूछा गया कि क्या वह अपनी ज़िंदगी के किसी अलग पड़ाव पर मां बनना पसंद करतीं. उन्होंने कहा कि वह अपना फ़ैसला बिल्कुल नहीं बदलेंगी.

मीरा के अनुसार, किसी भी उम्र में बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं होता. कभी-कभी ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा लगती हैं, लेकिन शाहिद के सपोर्ट और अपनी बहनों से मिली सीख ने उनकी बहुत मदद की.

बेटी 41 साल की उम्र में 21 साल की हो जाएगी

मीरा ने कम उम्र में मां बनने का एक खास फ़ायदा भी बताया. उन्होंने कहा कि जब तक वह 41 साल की होंगी, उनकी बेटी मीशा 21 साल की हो जाएगी. जिस उम्र में कई माता-पिता अपने बच्चों की परवरिश के शुरुआती दौर में होते हैं, मीरा अपनी बेटी को ज़िंदगी के एक नए पड़ाव में जाते हुए देखेंगी. मीरा को अपने बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है और वह उनके साथ एक खास बॉन्ड शेयर करती हैं.

शाहिद बच्चों की डाइट और स्पोर्ट्स का ध्यान रखते हैं

मीरा ने बताया कि बच्चों की ज़िम्मेदारियां उन दोनों के बीच बंटी हुई हैं. शाहिद उनके स्पोर्ट्स और डाइट का ध्यान रखते हैं, जबकि मीरा होमवर्क, क्लास, बर्थडे पार्टी और उनके बिहेवियर को संभालती हैं. हालांकि, जब उनमें से कोई एक काम के लिए बाहर होता है, तो दूसरे को सारी ज़िम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं.

शाहिद ने ईशान खट्टर को भी जल्दी शादी करने की सलाह दी

शाहिद कपूर भी कम उम्र में परिवार शुरू करने के फैसले को अच्छा मानते हैं. कपिल शर्मा के शो में जब उनसे उनके छोटे भाई ईशान खट्टर को कुछ सलाह देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ईशान को जल्दी शादी करने की सलाह दी. शाहिद ने कहा कि वह खुद देर से शादी नहीं करना चाहते थे, हालांकि उन्होंने 34 साल की उम्र में शादी कर ली थी.

उनका मानना ​​है कि माता-पिता में अपने बच्चों के साथ स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने की एनर्जी होनी चाहिए. शाहिद के मुताबिक, अगर बच्चे ज़िंदगी में बहुत देर से पैदा होते हैं, तो बड़े होने पर उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना मुश्किल हो सकता है.