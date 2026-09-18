फिर माता-पिता बने मिली बॉबी ब्राउन-जेक बोंगियोवी, गोद लिया दूसरा बच्चा; शेयर की पहली झलक

स्ट्रेंजर थिंग्स की अभिनेत्री मिली बॉबी ब्राउन और उनके पति जेक बोंगियोवी ने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है. उन्होंने दूसरे बच्चे को एडॉप्ट किया है. इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर अपने बट्टे की प्यारी सी झलक के साथ यह खुशखबरी साझा की.

शेयर की प्यारी तस्वीर

मिली और जेक ने एक साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें उनका परिवार दिख रहा है. तस्वीर में उनके बेटे का नन्हा हाथ जेक की उंगली पकड़े हुए दिख रहा है, वहीं मिली और उनकी बेटी ने भी उसका हाथ पकड़ा हुआ है. मिली ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘हाय नन्हे से.’

एक नजर कपल के परिवार पर

दंपत्ति की दूसरी संतान उनकी उस बेटी के साथ परिवार में शामिल हुई है, जिसे उन्होंने अगस्त 2025 में गोद लिया था. मिली और जेक ने अब तक अपनी बेटी का नाम और चेहरा सार्वजनिक नहीं किया है. वे अपने बच्चों की निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती हैं.

मिली बॉबी और जेक के बारे में

मिली और जेक ने 2021 में सोशल मीडिया पर एक-दूसरे से संपर्क करने के बाद डेटिंग शुरू की. उन्होंने अप्रैल 2023 में सगाई की और मई 2024 में अपने परिवारों की उपस्थिति में एक निजी समारोह में शादी कर ली. बाद में उन्होंने टस्कनी में एक भव्य शादी समारोह आयोजित करके जश्न मनाया.

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