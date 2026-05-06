Home > मनोरंजन > Milind Soman World Record: मिलिंद सोमन की नई उपलब्धि, यूरोप से अफ्रीका तक 15 किलोमीटर तैरकर किया पार, वीडियो वायरल

Milind Soman World Record: मिलिंद सोमन की नई उपलब्धि, यूरोप से अफ्रीका तक 15 किलोमीटर तैरकर किया पार, वीडियो वायरल

Milind Soman Strait of Gibraltar: अभिनेता और फिटनेस के शौकीन मिलिंद सोमन एक बार फिर अपनी असाधारण सहनशक्ति के प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में हैं. 60 वर्ष की आयु में उन्होंने जिब्राल्टर जलडमरूमध्य को खुले पानी में तैरकर सफलतापूर्वक पार किया, यूरोप से अफ्रीका तक की दूरी उन्होंने एक ही बार में बिना रुके तय की.

By: Shivangi Shukla | Published: May 6, 2026 4:20:31 PM IST

मिलिंद सोमन
मिलिंद सोमन


Milind Soman Strait of Gibraltar: अभिनेता और फिटनेस के शौकीन मिलिंद सोमन ने एक बार फिर अपनी असाधारण उपलब्धि से सबका ध्यान आकर्षित किया है. 60 वर्ष की आयु में उन्होंने जिब्राल्टर जलडमरूमध्य को पार करते हुए 15 किलोमीटर की खुली जल यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की, जिसमें उन्होंने यूरोप से अफ्रीका तक का सफर एक ही बार में तय किया. 

1 मई को पूरी हुई इस तैराकी यात्रा में उन्होंने स्पेन के टैरिफा से मोरक्को के तट तक का सफर तय किया. तेज धाराओं, अप्रत्याशित मौसम और भारी समुद्री यातायात के कारण इस मार्ग को खुली जल यात्रा की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक माना जाता है.

You Might Be Interested In

दुनिया के सबसे कठिन जलमार्गों में से एक 

जिब्राल्टर जलडमरूमध्य को एक उच्च-कठिनाई वाला तैराकी मार्ग माना जाता है क्योंकि यहां भौगोलिक स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं. तैराकों को अक्सर बदलते ज्वार, ठंडे पानी और व्यस्त जहाजी मार्गों का सामना करना पड़ता है, जिससे यह यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती है. इन चुनौतियों के बावजूद, सोमन ने सफलतापूर्वक दूरी तय कर ली और सहनशक्ति संबंधी उपलब्धियों की अपनी लंबी सूची में एक और मील का पत्थर जोड़ लिया.

सोमन ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा करते हुए, सरल लेकिन भावपूर्ण शब्दों में इस यात्रा का वर्णन किया और इसे “बेहद खूबसूरत तैराकी” बताया. उन्होंने स्पेन से मोरक्को तक के मार्ग का भी जिक्र किया और इतनी चुनौतीपूर्ण यात्रा को पूरा करने से मिली संतुष्टि को उजागर किया.

फिटनेस की निरंतर यात्रा का एक हिस्सा

सोमन के लिए यह कोई इकलौती उपलब्धि नहीं है. हाल के वर्षों में, उन्होंने लगातार लंबी दूरी की तैराकी और सहनशक्ति वाली गतिविधियों में भाग लिया है, जिसमें इस साल की शुरुआत में गोवा में समुद्र में की गई लंबी तैराकी भी शामिल है. फिटनेस, अनुशासन और आउटडोर सहनशक्ति वाले खेलों पर उनके ध्यान ने उन्हें भारत के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती क्षेत्र में एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया है, और वे अक्सर दूसरों को सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं.

सोशल मीडिया पर हुए वायरल 

खबर सामने आते ही प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उनकी खूब प्रशंसा की और इस उपलब्धि को प्रेरणादायक बताया. कई लोगों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सोमन 60 वर्ष की आयु में भी नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, जिससे यह साबित होता है कि उम्र शारीरिक क्षमता को सीमित नहीं करती. खेल के अलावा, तैराकी को मानसिक शक्ति, निरंतरता और अनुशासन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है. जिब्राल्टर जलडमरूमध्य को पार करना विश्व स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित सहनशक्ति चुनौतियों में से एक है, और सोमन की सफल उपलब्धि उन्हें लंबी दूरी के खुले पानी में तैरने वाले तैराकों के एक विशिष्ट समूह में शामिल करती है.

Tags: entertainmentmilind soman
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड की हॉट तस्वीरें

May 6, 2026

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बने मिसिंग लिंक की बड़ी बातें

May 6, 2026

कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 5, 2026

देखें उर्वशी ढोलकिया की बिकिनी तस्वीरें

May 5, 2026

झटपट मैंगो बर्फी रेसिपी: स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाएंगे!

May 5, 2026

AC की छुट्टी! 6 पौधे घर को रखेंगे नेचुरली कूल

May 5, 2026
Milind Soman World Record: मिलिंद सोमन की नई उपलब्धि, यूरोप से अफ्रीका तक 15 किलोमीटर तैरकर किया पार, वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Milind Soman World Record: मिलिंद सोमन की नई उपलब्धि, यूरोप से अफ्रीका तक 15 किलोमीटर तैरकर किया पार, वीडियो वायरल
Milind Soman World Record: मिलिंद सोमन की नई उपलब्धि, यूरोप से अफ्रीका तक 15 किलोमीटर तैरकर किया पार, वीडियो वायरल
Milind Soman World Record: मिलिंद सोमन की नई उपलब्धि, यूरोप से अफ्रीका तक 15 किलोमीटर तैरकर किया पार, वीडियो वायरल
Milind Soman World Record: मिलिंद सोमन की नई उपलब्धि, यूरोप से अफ्रीका तक 15 किलोमीटर तैरकर किया पार, वीडियो वायरल