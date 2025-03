Oscars 2025 में मिकी मैडिसन ने अपने नाम किया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, फिल्म ‘अनोरा’ से जीता दिल

मुंबई: 97वें एकेडमी अवॉर्ड्स की शानदार शाम का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजिल्स स्थित डॉल्बी थिएटर में किया गया। 2 मार्च शाम सात बजे से शुरू हुए इस समारोह में अलग-अलग कैटेगिरीज के विजेताओं की घोषणा की गई। वहीं अब सामने आ गया है कि इस अवार्डस नाइट्स की रात कौन है वो जिसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया है. बता दें ये और कोई नहीं बल्कि मिकी मैडिसन है, जिनको इस बार बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया है.

फिल्म अनोरा में दमदार अभिनय के लिए मिकी मैडिसन को बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवॉर्ड मिला। इस कैटेगरी में उन्होंने विकेड की सिंथिया एरिवो, एमिलिया पेरेज की कार्ला सोफिया गस्कॉन, द सब्सटेंस की डेमी मूर और आई एम स्टिल हियर की फर्नांडा टोरेस को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड अपने नाम किया।

Academy Award winner Mikey Madison has a nice ring to it! Congratulations on winning the Oscar for Best Actress. #Oscars pic.twitter.com/90ILXEsbXa

— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025