पाकिस्तान से Mika Singh को हमदर्दी! मुसलमानों के लिए कही ऐसी बात; क्या हिंदू हो जाएंगे नाराज

Mika Singh Pakistani Muslims Statement: मीका सिंह ने हाल ही में पाकिस्तान में अपने अनुभव, वहां सिख पवित्र जगहों के साथ अपने इमोशनल कनेक्शन और भारत में परफॉर्म करने वाले पाकिस्तानी कलाकारों के बारे में अपने विचारों के बारे में बात की. मीडिया से बातचीत के दौरान, उन्होंने यह भी सवाल किया कि पाकिस्तानी मुसलमानों को दुबई के मुसलमानों से अलग तरह से क्यों देखा जाता है. चलिए जान लेते हैं कि इस दिलचस्प इंटरव्यू में उन्होंने क्या-क्या कहा?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीका ने 2019 में पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान मिले अपनेपन को याद किया और गुरुद्वारों की देखभाल में मदद करने वाले लोकल मुसलमानों के बारे में बताया. उन्होंने परफॉर्म करने के लिए बॉर्डर पार जाने वाले भारतीय कलाकारों पर भी चर्चा की और बाद में दिलजीत दोसांझ के अपनी फिल्मों के प्रमोशन के तरीके पर अपने विचार शेयर किए.

पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में क्या सोच रखते हैं मीका सिंह ?

बातचीत के दौरान, मीका सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान या वहां के लोगों को नेगेटिव तरीके से देखा जाना चाहिए. वहां के अपने अनुभव को याद करते हुए, उन्होंने सिख धार्मिक जगहों पर लोकल मुसलमानों से मिले सपोर्ट का ज़िक्र किया. मीका ने कहा, ‘जब मैं पाकिस्तान गया था, तो कई मुसलमान जो हमारे भाई हैं, उन्होंने गुरुद्वारों में सेवा की है और सफाई में मदद की है.’ फिर उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तानी मुसलमानों को कभी-कभी दुबई में रहने वाले मुसलमानों से अलग क्यों समझा जाता है. उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान बुरा नहीं है. पाकिस्तान के लोग कहीं से बुरे नहीं हैं. यह बस पता नहीं क्यों हमें पाकिस्तान के ही मुसलमान खराब लगते हैं. लेकिन दुबई के मुसलमान बहुत अच्छे लगते हैं. यह मुझे आज तक नहीं समझ आया.”

पाकिस्तानी सिंगर्स के लिए हमदर्दी

मीका ने भारत में पाकिस्तानी सिंगर्स के काम करने पर चल रही बहस के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. उन्होंने कहा, “मुझे पाकिस्तानी सिंगर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब वे यहां आते हैं, तो हर कोई उनके लिए खड़ा होता है. बॉलीवुड हर पाकिस्तानी सिंगर का वेलकम करता है.” उन्होंने उन भारतीय आर्टिस्ट्स का भी बचाव किया जो प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए पाकिस्तान जाते हैं, यह तर्क देते हुए कि प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए खुलेआम ट्रैवल करने और ऐसी विज़िट को छिपाने में फर्क है. मीका सिंह ने कहा, “अगर आप वहां किसी प्राइवेट फंक्शन के लिए जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपने पैसे लेते हैं और इंडिया वापस आ जाते हैं, तो यह अलग बात है. जब आप वहां जाते हैं तो आप छिपते नहीं हैं. आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया यह देख सकती है.” उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान में भारतीय कलाकारों को मिल रही इज्ज़त को पॉजिटिव तरीके से देखा जाना चाहिए.

SIR Controversy: ‘क्या राहुल और सोनिया गांधी ने वोट चोरी से चुनाव जीता’ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष से पूछा सवाल