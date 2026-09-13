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ये Mahima Chaudhry नहीं तो कौन? हमशक्ल को देखकर इंटरनेट हुआ कन्फ्यूज; Off Campus में बिखेरा जलवा

Mahima Chaudhry's Copy: महिमा चौधरी वो एक्ट्रेस है जिसने 90s में लोगों पर अपना जादू चला दिया था. वहीं एक बार फिर उनकी झलक फैंस को देखने को मिली. लेकिन वो महिमा नहीं बल्कि कोई और है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 13 मई को जब से प्राइम वीडियो की नई सीरीज ऑफ कैंपस का प्रीमियर हुआ है, इसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है,

By: Heena Khan | Published: September 13, 2026 10:45:45 AM IST

off campus actress
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Mahima Chaudhry’s Copy: महिमा चौधरी वो एक्ट्रेस है जिसने 90s में लोगों पर अपना जादू चला दिया था. वहीं एक बार फिर उनकी झलक फैंस को देखने को मिली. लेकिन वो महिमा नहीं बल्कि कोई और है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 13 मई को जब से प्राइम वीडियो की नई सीरीज ऑफ कैंपस का प्रीमियर हुआ है, इसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है, फैंस लगातार शो से एडिट्स, क्लिप्स और रिएक्शन शेयर कर रहे हैं. जहां लीड जोड़ी के बीच ज़बरदस्त केमिस्ट्री चर्चा में बनी हुई है, वहीं एक और खास बात जो सबका ध्यान खींच रही है, वो है एली हेस, जिसका रोल मीका अब्दुल्ला ने किया है. दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन कई दर्शकों ने बताया है कि यह एक्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी से काफी मिलता-जुलता है.

हॉलीवुड में महिमा की कॉपी 

एक इंस्टाग्राम यूज़र ने सीरीज़ में मीका अब्दुल्ला के डांस का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, ‘प्लॉट ट्विस्ट: महिमा चौधरी की असली बेटी हमेशा से ऑफ कैंपस में थी.’ वीडियो में महिमा चौधरी की जवानी के दिनों की तस्वीरें भी थीं. वीडियो शेयर होने के तुरंत बाद, फैंस ने कमेंट्स सेक्शन में बाढ़ ला दी. एक फैन ने लिखा, “मैंने भी यही सोचा था. वो बस उनकी कॉपी है. वह साइड लुक.” एक और फैन ने लिखा, सच में मेरे दिमाग में यही पहला ख्याल आया.’ एक तीसरे फैन ने लिखा, ‘सच में ब्रो, वो महिमा चौधरी जैसी दिखती है.’ एक कमेंट में यह भी लिखा था,’धत् तेरे की!!! आखिरकार किसी ने ज़ोर से कह दिया’ मेरे भी यही ख्याल हैं.’ एक यूज़र ने लिखा, ‘मुझे लगा था कि सिर्फ़ मुझे ही लगता है कि वह बिल्कुल महिमा चौधरी जैसी दिखती है’ दूसरे भी पोस्ट से सहमत थे.

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Off Campus में निभा रही रोल 

ऑफ कैंपस में, मीका अब्दुल्ला एली हेस का रोल निभा रहे हैं, जो एला ब्राइट द्वारा निभाया गया हन्ना वेल्स का करीबी दोस्त और रूममेट है. इस अमेरिकन कॉलेज रोमांस ड्रामा में बेलमोंट कैमेली, स्टीफन कैलिन, जालेन थॉमस ब्रूक्स, एंटोनियो सिप्रियानो, जोश ह्यूस्टन और स्टीव होवे भी अहम रोल में हैं. लुईसा लेवी द्वारा बनाई गई यह सीरीज़ एक म्यूज़िक स्टूडेंट और एक स्टार यूनिवर्सिटी हॉकी प्लेयर के बीच रोमांस के इर्द-गिर्द घूमती है, और अभी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. इस बीच, महिमा, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ परदेस से डेब्यू किया था, हाल ही में संजय मिश्रा के साथ दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में नजर आईं.

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Tags: bollywoodMahima Chaudhryoff campus
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