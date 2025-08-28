इस दिन OTT पर रिलीज होगी Metro In Dino, जानें कहां और कब से देख सकेंगे सारा अली खान की ये फिल्म

Metro In Dino OTT Release Date: बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर अनुराग बसु की फिल्म ‘मेट्रो इन दिनों’ 4 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। फिल्म में दो नहीं बल्कि कई स्टार्स मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेख ने अहम रोल निभाया था। इस फिल्म को लेकर मेकर्स काफी उम्मीदें लगा रहे थे, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। इस बीच ‘मेट्रो इन दिनों’ की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। जो लोग यह फिल्म सिनेमाघरों में नहीं देख पाए हैं, वह इस फिल्म को घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप जान लें कि यह फिल्म कब और कहां रिलीज हो रही है।

कहां देखें ये फिल्म?

बता दें कि फिल्म मेट्रो इन दिनों के राइट्स नेटफ्लिक्स ने हासिल कर लिए हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 29 अगस्त को रिलीज हो रही है। नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के जरिए फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म की है। पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- अगला स्टेशन: प्यार, दिल टूटना और थोड़ी सी उम्मीद मेट्रो…इन डिनो, 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर देखें।

कितना रहा फिल्म का कलेक्शन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘मेट्रो इन दिनों’ 47 करोड़ रुपये के बजट में बनी है। इसका भारत में कुल कलेक्शन 52.1 करोड़ रुपये का किया है। विदेशों में इसने 6 करोड़ की कमाई की है। इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 68.25 करोड़ रूपये तक था।

क्या है इस फिल्म की कहानी?