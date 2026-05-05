Met Gala 2026: फिरंगियों के बीच साउथ का तड़का! मेट गाला में Matka King ने लगाई आग; देखते रह गए हॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स

Met Gala 2026: Met Gala 2026 ने एक बार फिर हाई फैशन और सुर्खियां बटोरने वाले पलों पर रोशनी डाली, जब करण जौहर, ब्लेक लाइवली, काइली जेनर, रिहाना, बियोंसे और अन्य जैसी हस्तियां न्यूयॉर्क के मशहूर Metropolitan Museum of Art में अपने बेहतरीन अंदाज़ में पहुंचीं. शानदार Couture से लेकर रेड कार्पेट पर वायरल होने वाले लुक्स तक, उस रात हर कोई चर्चा में था, लेकिन सिर्फ़ वहां मौजूद लोग ही सबका ध्यान नहीं खींच रहे थे. विजय वर्मा, जो इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज़ हुई सीरीज़ ‘Matka King’ की सफलता का आनंद ले रहे हैं, उन्होंने भी Met Gala के रेड कार्पेट से अपनी कुछ शानदार ढंग से एडिट की हुई तस्वीरें शेयर करके ऑनलाइन चर्चा में हिस्सा लिया, और इस चल रहे फैशन के जुनून में एक मज़ेदार और अनोखा ट्विस्ट जोड़ दिया.

‘Matka King’ के बाद छाए विजय

विजय वर्मा, जो ‘Matka King’ में अपने किरदार ‘बृज भट्टी’ के गेटअप में हैं, उन्हें Met Gala के रेड कार्पेट पर पोज़ देते हुए देखा जा सकता है. उनके इस ‘METka King’ ट्विस्ट ने इंटरनेट पर निश्चित रूप से सबका ध्यान खींचा है. तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, ‘कॉटन मार्केट से MET gala तक! बृज भट्टी का स्टाइल चलता है उनकी सीरीज़ के किरदार का ज़िक्र था. एक नज़र डालें.

कमैंट्स की हुई बारिश

जैसे ही उन्होंने तस्वीरें शेयर कीं, फैंस ने उन पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. एक यूज़र ने लिखा, “लेकिन सर, वो Gemini का वॉटरमार्क…” एक अन्य यूज़र ने कमेंट किया, “क्या ज़बरदस्त एडिटिंग है.” एक कमेंट में यह भी लिखा था, “Haters कहेंगे कि यह AI है.” उनके को-स्टार सिद्धार्थ जाधव, जिन्हें ‘Matka King’ में अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी तारीफ़ मिल रही है, उन्होंने भी कमेंट किया, “‘MET’ का King… अपना सेठ…”

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