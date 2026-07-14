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एक्टर जिसने दुनिया को हंसाया, लेकिन खुद की गुमनामी में हुई मौत; आलीशान लाइफस्टाइल नहीं आई काम, कौन था वो?

Mehmood Ali: सिनेमाई दुनिया में एक एक ऐसे एक्टर हुए, जिन्होंने अपनी अदाकारी से पूरी दुनिया को कायल कर दिया था. लेकिन उनका अंतिम समय बहुत दर्दनाक था. चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 14, 2026 2:26:44 PM IST

महमूद अली
महमूद अली


हम बात कर रहे हैं, सिनेमा के असली शहंशाह यानी महमूद अली की, जिन्होंने अपने दौर में फिल्मों के मेन हीरो से भी ज्यादा फीस ली थी. लेकिन अंत समय में उन्होंने अमेरिका के एक अनजान शहर पेंसिल्वेनिया में अपने प्राण त्याग दिए थे. अथाह पैसा और आलीशान जिंदगी भी काम नहीं आ सकी और वह गुमनामी में इस दुनिया को छोड़ चले गए थे. 

आलीशान जिंदगी जीते थे महमूद अली

महमूद अली एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे. हिन्दी फ़िल्मों में उनके हास्य कलाकार के तौर पर किये गये अदभुत अभिनय के लिये वे जाने और सराहे गये है. तीन दशक लम्बे चले उनके करीयर में उन्होने 300 से ज्यादा हिन्दी फिल्मों में काम किया. एक वक्त एक्टर के पास 24 आलीशान गाड़ियां हुआ करती थीं. बताया जाता है कि महानायक अमिताभ बच्चन उस दौर में महमूद की. इन्हीं चमचमाती कारों को ले जाया करते थे. महमूद ने ही अमिताभ को फिल्म ‘बॉम्बे टू गोवा’ में पहला बड़ा ब्रेक दिया था.

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अंत था बेहद दर्दनाक

महमूद की जिंदगी में एक के बाद एक कई त्रासदी आई. उनके पिता की शराब की लत और उनके बेटे मैकी की अपंगता ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था. वह अक्सर कहते थे कि भगवान ने मुझे दुनिया को हंसाने का काम तो दे दिया. लेकिन मेरी खुद की जिंदगी में सिर्फ रोना ही लिखा. साल 2004 में जब उन्होंने अमेरिका के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली तो वह बिल्कुल अकेले थे. उनका वो शानदार 186 एकड़ का बेंगलुरु वाला फार्म हाउस. उनकी वो गाड़ियां सब धरी की धरी रह गई. 

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Tags: entertainmentmehmood ali
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