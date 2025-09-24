बेडरूम में बेड पर बिकिनी में ऐसे इठलाई ये एक्ट्रेस, शर्म भूल कैमरे के सामने दिखा दिया पूरा हुस्न

कुछ एक्ट्रेसेस ने सोशल मीडिया को बस अश्लीलता फ़ैलाने या बोल्डनेस दिखाने का ही प्लेटफॉर्म बना लिया है. इन बी-सी ग्रेड एक्ट्रेसेस को सिवाए तन दिखाकर सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने के अलावा कोई और काम नहीं बचा है. अब मेघा शुक्ला (Megha Shukla) को ही ले लीजिए. कठहल जैसी नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म में छोटा सा रोल करने वाली मेघा के पास लगता है कोई प्रोजेक्ट नहीं है तभी वो केवल इन्स्टाग्राम पर बोल्ड वीडियोज ही पोस्ट करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर अपना नया वीडियो पोस्ट किया है.

मोहतरमा कभी पूरे कपड़ों में तो दिखती ही नहीं हैं. कभी वो टू पीस बिकिनी में वीडियो बनाती हैं तो कभी कपड़ों के नाम पर केवल कपड़ा लपेटे रहती हैं. कभी इनके छोटे से कपड़ों में ऐसी जगह कट लगे रहते हैं जहां से सबकुछ दिखता रहता है. अब मेघा ने एक नया वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो बिस्तर पर वाइट बिकिनी में अंगड़ाईयाँ लेती दिख रही हैं. मेघा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो सोकर उठने की एक्टिंग कर रही हैं. कभी तकिया ठीक कर रही हैं तो कभी दरवाज़े से झांक रही हैं. मेघा ने इस वीडियो में एक पतली सी ट्रांसपेरेंट श्रग के अंदर बिकिनी पहनी हुई जिसमें से उनके फिगर के कर्व्स काफी शो हो रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में जगजीत सिंह का गाना ‘तेरी खुशबु से सारा घर महके’ प्ले हो रहा है.

मेघा के इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ को मेघा का ये वीडियो बेहद हॉट लग रहा है तो कुछ उन्हें इतना एक्सपोज़ करने के लिए लताड़ लगा रहे हैं.

बता दें कि मेघा अपने इन वीडियोज की वजह से अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बटोर चुकी हैं. इन्स्टाग्राम पर उनके तकरीबन 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं. आए दिन मेघा अपने उत्तेजक वीडियो इस अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं. पिछले दिनों मेघा का बाथरूम वीडियो सामने आया था जिसमें वह पूरी तरह से बैकलेस नजर आ रही थीं और उन्होंने जमकर अंग प्रदर्शन किया था.