कभी बाथरूम वीडियो, तो कभी ‘हाफ न्यूड’ फोटोज से तहलका मचाती है यह हसीना, इस बार टॉवल लुक से बढ़ाया तापमान

कभी बाथरूम वीडियो की वजह से जमकर ट्रोल हुईं बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अब टॉवल में सेक्सी लुक वाली फोटोज से सुर्खियां बटोर ली हैं। एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज हद से ज्यादा सिजलिंग हैं।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 11, 2025 07:12:58 IST

सान्या मल्होत्रा स्टारर फिल्म कटहल में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने वालीं एक्ट्रेस मेघा शुक्ला अपनी बोल्डनेस के लिए सोशल मीडिया पर खूब फेमस हैं। मेघा शुक्ला अपनी अदाकारी और अदाओं से फैंस की तारीफें बटोरना जानती हैं। यही वजह है कि वह अक्सर ही अपनी हद से ज्यादा बोल्ड, सेक्सी और सिजलिंग तस्वीरें-वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं। इस बार भी मेघा शुक्ला ने ऐसी फोटोज फैंस को दिखाई हैं, जिन्हें देख एक पल के लिए आपकी धड़कनें बढ़ सकती हैं। 

मेघा शुक्ला के टॉवल लुक ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान!

मेघा शुक्ला की ऐसे तो हर तस्वीर और वीडियो इंटरनेट पर ताबड़तोड़ वायरल होती है। लेकिन, इस बार एक्ट्रेस ने ऐसा लुक दिखाया है जिसे देख फैंस आहें भरने पर मजबूर हो गए हैं। मेघा ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। जिसमें उन्होंने सिर्फ टॉवल पहन कैमरा के सामने अपनी अदाओं का जलवा दिखाया है।  

पहली फोटो में एक्ट्रेस टॉवल पहन अपनी क्लीवेज और हुस्न फ्लॉन्ट करते हुए अपनी भीगी जुल्फों पर हाथ रखकर पोज करती दिख रही हैं। दूसरी फोटो में मेघा ने स्माइल के साथ कैमरा के सामने पोज किया है। तीसरी में वह शीशे के सामने अपनी भीगी जुल्फों को संवारने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। चौथी और पांचवी फोटो में भी मेघा शुक्ला ने हद से ज्यादा सेक्सी अवतार दिखाया है। 

मेघा शुक्ला की तस्वीरों पर आते हैं जमकर कमेंट्स

मेघा शुक्ला का सिजलिंग-सेक्सी टॉवल लुक देख लोगों ने कमेंट सेक्शन भर दिया है। कोई तारीफों के पुल बांध कह रहा है कि बिन पिए ही तेरी आंखों ने मदहोश कर दिया, तो कोई दिल या फायर के इमोजी भेज रहा है। 

बोल्ड वीडियो की वजह से बनीं ट्रोलिंग का शिकार

बता दें, मेघा शुक्ला ने पहली बार अपना बोल्ड अवतार सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया है। वह कई बार अपनी इसी तरह की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती हैं। कुछ समय पहले एक्ट्रेस ने बाथरूम से नहाने का वीडियो भी शेयर किया था। यह वीडियो जब सामने आया तो लोगों ने मेघा शुक्ला को जमकर ट्रोल किया था। लेकिन, एक्ट्रेस को इन सब बातों से खास फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने उसके बाद कई अतरंगी फोटोज-वीडियोज शेयर की हैं। 

