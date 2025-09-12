Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कमसिन हसीना ने नाइटी पहन बिस्तर पर दिखाईं अदाएं, लाख कोशिश में भी छिपा नहीं पाईं बदन

Megha Shukla Bold Photos: बोल्ड और हॉट फोटोज के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहने वालीं मेघा शुक्ला ने एक बार फिर अपने फैंस को आहें भरने पर मजबूर कर दिया है. एक्ट्रेस की ऐसी फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसमें वह नाइटी पहन बिस्तर पर अदाएं दिखा रही हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 12, 2025 12:04:15 PM IST

Megha Shukla Sensual Photos: सोशल मीडिया पर अक्सर ही मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की बोल्ड फोटोज और वीडियो वायरल होती रहती हैं. कभी कोई एक्ट्रेस छोटे कपड़े पहन अपनी अदाएं दिखाती है, तो कोई सेक्सी लुक से फैंस का ध्यान खिंचती है. इन्हीं एक्ट्रेसेस की फेहरिस्त में मेघा शुक्ला (Megha Shukla) नाम भी शामिल है. सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) स्टारर ‘कटहल’ से चर्चाओं में आईं मेघा शुक्ला भी अक्सर ही अपनी हद से ज्यादा बोल्ड और सेक्सी फोटोज-वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं. 

नाइटी पहन मेघा शुक्ला ने दिखाया हुस्न

मेघा शुक्ला (Megha Shukla Instagram) की ऐसे तो कई फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर अक्सर ही वायरल होती रहती हैं. लेकिन, आज हम एक्ट्रेस की जिन फोटोज के बारे में बात करने जा रहे हैं उनमें वह पिंक कलर की छोटी-सी नाइटी पहन बिस्तर पर अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं.

वायरल फोटोज में देखा जा सकता है कि मेघा ने स्लीवलेस पिंक कलर की डीपनेक नाइटी पहनी है और वह बिस्तर पर बैठी नजर आ रही हैं. पिंक नाइटी के साथ एक्ट्रेस ने चेहरे पर न्यूड मेकअप कैरी किया है और बालों को ओपन छोड़ा है. वहीं, अब एक्ट्रेस की अदाओं और एक्सप्रेशन्स की बात करें तो पहली तस्वीर में मेघा का सिडक्टिव एक्सप्रेशन्स लोगों को आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है. 

दूसरी तस्वीर में मेघा ने साइड पोज दिया है कैमरा की तरफ न देखते हुए तिरछी निगाहों से फैंस के दिलों पर वार किया है. वहीं, एक्ट्रेस की तीसरी फोटो तो हद से ज्यादा बोल्ड है. इसमें वह बिस्तर पर लेटकर अपनी बैक फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. मेघा शुक्ला (Megha Shukla Photos) की इन्हीं तस्वीरों को देख लोग उनके दीवाने हुए जा रहे हैं. 

बोल्ड लुक के लिए बटोरती हैं तारीफें

मेघा शुक्ला अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा बोल्ड फोटोज और वीडियो के लिए फैंस के बीच फेमस रहती हैं. उनकी हर तस्वीर और वीडियो पर हजारों कमेंट और लाइक्स आते हैं. बता दें, एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. ऐसे में मेघा शुक्ला अपने इन्हीं फैंस और फॉलोअर्स को रिझाने के लिए इरोटिक फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं. वहीं, कुछ लोग एक्ट्रेस को बोल्ड वीडियो के लिए ट्रोल भी करते हैं. हालांकि, लगता नहीं है कि एक्ट्रेस को इन बातों से कुछ खास फर्क पड़ता है. 

