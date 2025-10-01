हसीना ने अपनाया हर पैंतरा, टॉपलेस से लेकर नहाते हुए दिखाया बदन…फिर भी नहीं मिला काम!
Megha Shukla Viral Photos: सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर मेघा शुक्ला कभी अपनी बाथरूम में नहाते हुए वीडियो पोस्ट करती हैं, तो कभी टॉपलेस होकर पानी में उतर जाती हैं. लेकिन, फिर भी उनका कोई पैंतरा इंडस्ट्री में काम नहीं दिला पा रहा है.

By: Prachi Tandon | Published: October 1, 2025 3:41:04 PM IST

Megha Shukla New Photos Viral: नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा चुकीं एक्ट्रेस और इंफ्लूएंसर मेघा शुक्ला (Megha Shukla) की हर दिन नई तस्वीरें और वीडियो से सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोरने की कोशिश करती नजर आती हैं. वह कभी बाथरूम में नहाने का वीडियो पोस्ट कर देती हैं, तो कभी बदन पर नाम के कपड़े पहनकर पोज देती हैं. मेघा ने हाल में भी कुछ फोटोज शेयर की हैं जिसमें वह बिना ब्लाउज और ब्रा के पानी पानी में उतरी नजर आ रही हैं. फोटोज में इंफ्लूएंसर और एक्ट्रेस ने साड़ी के पतले से कपड़े से प्राइवेट पार्ट्स को ढका हुआ है. 

वायरल हुईं मेघा की इरोटिक फोटोज

मेघा शुक्ला (Megha Shukla Instagram) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर हद से ज्यादा सिजलिंग और इरोटिक फोटोज शेयर की है. इन फोटोज में उन्होंने ऊपरी बदन पर कोई कपड़ा नहीं पहना है. बस उन्होंने साड़ी के पतले और भीगे कपड़े से बदन को ढका है. गीला कपड़ा होने की वजह से वह उनके शरीर पर चिपक गया है. ऐसे में उनका कपड़ा ढकना और न ढकना एक बराबर हो गया है.  

View this post on Instagram

A post shared by Megha Shukla (@megha8shukla)

फोटोज में पानी में खड़ी मेघा कभी अपनी बैक फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो कभी अपना साइड कर्व दिखा रही हैं. मेघा शुक्ला की यह लेटेस्ट फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं और उनके फैंस तरह-तरह से तारीफों में पुल बांधते नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर ही एक्टिव हैं मेघा शुक्ला!

मेघा शुक्ला (Megha Shukla Movies) के करियर की बात करें तो वह अभी तक इंडस्ट्री में खास नाम नहीं बना पाई हैं. उन्होंने इक्का-दुक्का फिल्मों में काम किया है और वह भी कोई बड़ा रोल उनकी झोली में नहीं आया था. मेघा के हिस्से अभी तक बस नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म कटहल में काम करने का तमगा आया है. ऐसे में पॉपुलैरिटी पाने के लिए वह हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. बता दें, मेघा शुक्ला के इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं और वह अपने फैंस को अक्सर ही बोल्ड और सिजलिंग फोटो-वीडियो से इंप्रेस करती नजर आती हैं. 

बाथरूम वीडियो से बटोरी थीं सुर्खियां 

बिना ब्रा और ब्लाउज के पानी में उतरने से पहले मेघा शुक्ला (Megha Shukla Video) ने बाथरूम वीडियो से सुर्खियां बटोरी थीं. बाथरूम वीडियो में मेघा टाइगर प्रिंट वाली बैकलेस ड्रेस पहन शॉवर के नीचे खड़ी नहाती दिखाई दी थीं. उन्हें इस वीडियो के लिए खूब ट्रोल भी किया गया था. लेकिन, लगता नहीं है कि मेघा को ट्रोलिंग से कुछ खास फर्क पड़ता है. 

