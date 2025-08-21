Home > मनोरंजन > 69 साल की उम्र में यह सुपरस्टार ले रहा भारी- भरकम फीस,जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर धुम मचाने वाली है इनकी एक और फिल्म

69 साल की उम्र में यह सुपरस्टार ले रहा भारी- भरकम फीस,जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर धुम मचाने वाली है इनकी एक और फिल्म

Chiranjeevi Vishwambhara Teaser Update: दक्षिण भारतीय सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘विश्वम्भरा’ को लेकर हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि फिल्म का टीज़र 22 अगस्त की शाम 6:06 बजे रिलीज़ किया जाएगा। खास बात यह है कि यह अपडेट मुख्य अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर साझा किया गया, जिससे फैंस में डबल उत्साह देखने को मिला।

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 21, 2025 13:16:00 IST

Megastar chiranjeevi vishwambhara Movie
Megastar chiranjeevi vishwambhara Movie

Chiranjeevi Vishwambhara Teaser Update: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मेगास्टार चिरंजीवी अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले फैंस के लिए बड़ा तोहफा लेकर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म ‘विश्वम्भरा’ से जुड़ा अहम अपडेट साझा किया। इंस्टाग्राम पर किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा“आइए आज शाम 6:06 बजे मेगाब्लास्ट टीजर के साथ जश्न मनाएं, मेगा मास बियॉन्ड यूनिवर्स।” यह लाइन पढ़ते ही उनके चाहने वालों का उत्साह बढ़ गया। टीजर अपडेट सामने आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। खास बात यह रही कि इस बार सिर्फ फिल्म का ही नहीं बल्कि चिरंजीवी के जन्मदिन का भी डबल सेलिब्रेशन था।

विश्वम्भरा (Vishwambhara) की स्टारकास्ट

फिल्म ‘विश्वम्भरा’ को लेकर क्रेज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसमें बेहतरीन स्टारकास्ट शामिल है। चिरंजीवी के साथ तृषा कृष्णन मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जबकि बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा आशिका रंगनाथ भी एक महत्वपूर्ण किरदार में दिखाई देंगी। फिल्म का निर्माण यूवी क्रिएशंस कर रहा है और संगीत की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता एमएम कीरवानी ने संभाली है। इससे साफ है कि फिल्म का पैमाना सिर्फ रीजनल स्तर पर नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर तय किया गया है। मेकर्स ने फिल्म को ग्रैंड सेट्स, जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स और बड़े पैमाने पर शूटिंग के साथ तैयार किया है।

रिलीज डेट

चिरंजीवी ने पोस्ट के जरिए यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म की शूटिंग और प्रोसेस में समय इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि टीम इसे बिना किसी कमी के पेश करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उनके लिए एक सपना प्रोजेक्ट है और फैंस को निराश नहीं करेगी। यही कारण है कि इसका टीजर अब रिलीज किया जा रहा है और फाइनल फिल्म 2026 की गर्मियों में सिनेमाघरों में वर्ल्डवाइड रिलीज होगी। फैंस पहले से ही मान रहे हैं कि ‘विश्वम्भरा’  (Vishwambhara) तेलुगु सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी।

Tags: Chiranjeevivishwambharavishwambhara release datevishwambhara teaservishwambhara update
