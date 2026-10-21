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Meethe Mein Kya Hai Trailer: रिश्तों में प्यार, तकरार और इमोशंस का मेल, जानिए कब और कहां रिलीज होगी फिल्म

Meethe Mein Kya Hai Trailer Released: ऋत्‍व‍िक भौमिक अभिनीत फ‍िल्‍म 'मीठे में क्‍या है' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें फैमिली ड्रामा देखने को मिल रहा है. जानिए यह फिल्म कहां और कब रिलीज होगी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 21, 2026 6:46:07 PM IST

मीठे में क्या है फिल्म का ट्रेलर रिलीज
मीठे में क्या है फिल्म का ट्रेलर रिलीज


फिल्म ‘मीठे में क्या है’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ऋत्‍व‍िक भौमिक की इस फिल्म में  मल्टी-जेनरेशन परिवार को एक साथ दिखाया गया है. फिल्ममेकर राधिका बंसल  की यह पहली फिल्म है. यह फिल्म दिवाली की छुट्टियों में नानी (रोहिणी हट्टंगड़ी) के घर पर परिवार के एक साथ आने की कहानी है.

क्या है ट्रेलर में?

फिल्ममेकर राधिका बंसल की डेब्यू फिल्म ‘मीठे में क्या है’ का 2 मिनट 15 सेकेंड का ट्रेलर रिलीज हो गया है. दिवाली के मौके पर आने वाली यह फिल्म प्यार, हंसी और पारिवारिक रिश्तों की कहानी दिखाती है. नेटफ्लिक्स की इस फिल्म की कहानी दिवाली की छुट्टियों में नानी के घर जुटने वाले परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है. ट्रेलर में कई पीढ़ियों के एक साथ आने से होने वाली मस्ती, तकरार और इमोशनल पलों की झलक देखने को मिलती है. इसमें रोहिणी हट्टंगड़ी नानी के किरदार में नजर आएंगी.

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मीठे में क्या है एक हल्की-फुल्की फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसमें परिवार की खुशियों, रिश्तों और छोटी-मोटी परेशानियों को दिखाया गया है. अनुभवी कलाकारों और नए चेहरों से सजी यह फिल्म हर उम्र के दर्शकों को पसंद आने की उम्मीद है. त्योहारों पर रिलीज होने वाली एक्शन और कॉमेडी फिल्मों से अलग, यह परिवार के साथ देखने के लिए एक मनोरंजक कहानी पेश करती है.

ये कलाकार आएंगे नजर

फिल्म में रोहिणी हट्टंगड़ी, ऋत्विक भौमिक, आयशा रजा मिश्रा, अभय कौल और तराना राजा के साथ दलाई, विक्रम बख्शी, शिविका ऋषि, गौरव के शर्मा, आयुष्मान घई और कनिका कपूर हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

मीठे में क्या है का प्रीमियर 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर होगा, जो दर्शकों को साथ, रिश्तों और त्योहारों के मौसम को खास बनाने वाले छोटे-छोटे पलों पर आधारित एक फैमिली ड्रामा देगा.

Tags: Meethe Mein Kya HaiMeethe Mein Kya Hai Release DateMeethe Mein Kya Hai Trailer
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