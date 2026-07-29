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शादी हो या तीज-त्योहार, 38 साल पुराने इस गाने के बिना अधूरा लगता है जश्न, मीनाक्षी और लता मंगेशकर ने बनाया अमर

कई बार सालों पुराने गाने भी लोगों के जहन में इस कदर जिंदा होते हैं कि वे अकेले ही नहीं पार्टी और शादियों में भी सुनाई देते हैं. इस 38 साल पुराने गाने की यादें आज भी ताजा हैं. इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया था और मीनाक्षी शेषाद्री ने परफॉर्म किया था.

By: Deepika Pandey | Published: July 29, 2026 1:08:26 PM IST

लता मंगेशकर और मीनाक्षी शेषाद्री
लता मंगेशकर और मीनाक्षी शेषाद्री


Lata Mangeshkar and Meenakshi Seshadri Song: शादियां का तरीका बदल गया है. अब घर के आंगन की जगह बड़े-बड़े बैंक्वेट हॉल ने ले ली है, ढोलक की जगह डीजे ने और लोकगीतों की जगह तेज म्यूजिक ने ले ली. हालांकि इन सब बदलावों के बीच एक गाना ऐसा है, जो आज भी बजते ही लोगों को पुराने दिनों में वापस ले जाता है. खासकर घर की महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में यादें एक साथ उतर आती हैं. यह गाना है ‘साजन मेरा उस पार है’, जो 1988 में रिलीज हुई फिल्म ‘गंगा जमुना सरस्वती’ का हिस्सा था.

फिल्म में अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शेषाद्रि, जया प्रदा और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े सितारे थे. फिल्म भले ही समय के साथ पीछे छूट गई लेकिन इसका यह गीत आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह बसा हुआ है.

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शादियों में गूंजता था गाना

एक समय था जब शादी से कई दिन पहले घर के आंगन में महिलाएं इकट्ठा होती थीं. ढोलक बजती थी, रिश्तेदार हंसी-मजाक करते थे और घंटों तक गीत गाए जाते थे. उन्हीं गीतों में सबसे ज्यादा गूंजता था ‘साजन मेरा उस पार है’. आज भी यह गाना बजता है तो लगता है जैसे बचपन की वही शादियां, वही आंगन और वही अपनों से भरी महफिल फिर से लौट आई हो.

मीनाक्षी शेषाद्रि और लता मंगेशकर की जोड़ी

इस गीत को पर्दे पर मीनाक्षी शेषाद्रि ने बेहद सादगी और खूबसूरती से निभाया था. वहीं लता मंगेशकर की मधुर आवाज ने इसे हमेशा के लिए अमर बना दिया. संगीतकार अनु मलिक की धुन और गीतकार इंद्रीवर के बोलों ने इस गाने को ऐसा रूप दिया कि यह सिर्फ फिल्मी गीत नहीं रहा बल्कि हर शादी की परंपरा बन गया. 

38 साल बाद भी नहीं टूटा रिश्ता

आज नए-नए वेडिंग सॉन्ग हर साल आते हैं लेकिन ‘साजन मेरा उस पार है’ की जगह कोई नहीं ले पाया. खासकर गांवों और छोटे शहरों में आज भी महिला संगीत की शुरुआत अक्सर इसी गीत से होती है. इस गाने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे किसी तेज म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती. सिर्फ ढोलक की साधारण थाप और महिलाओं की सामूहिक आवाज़ ही पूरे माहौल को खुशियों से भर देती है.

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