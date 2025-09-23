2 बार अबॉर्शन, खुद को लेकर फैलाई अफवाह…टॉप एक्ट्रेस सक्सेस के लालच में कर गईं ‘अजीब कांड’!

Meena Kumari Controversies: हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेसेस की जब-जब बात छिड़ती है तब-तब मीना कुमारी का जिक्र जरूर होता है. मीना कुमारी (Meena Kumari) ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थीं. उनकी ज्यादातर फिल्में दुखियारी और अबलानारी पर होती थीं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैजेडी क्वीन का टैग भी मिला. ऐसा कहा जाता है कि मीना कुमारी ने जितने दुखियारी किरदार निभाए हैं, उससे ज्यादा उनकी असल जिंदगी में तकलीफें रही हैं. लेकिन, आज हम यहां मीना कुमारी की दुख-तकलीफ के बारे में नहीं, बल्कि उन्होंने सक्सेस को पाने के लिए क्या-क्या किया है उसका जिक्र करने जा रहे हैं.

दुख में रहना पसंद करती थीं मीना कुमारी!

मीना कुमारी (Meena Kumari Husband) ने कमाल अमरोही से शादी की थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नामी फिल्ममेकर और डायरेक्टर कमाल अमरोही पर ऐसे कई आरोप लगे जिसमें कहा गया कि वह मीना कुमारी पर जुल्म करते थे. लेकिन, कमाल अमरोही ने कभी मीना कुमारी के खिलाफ कुछ नहीं कहा. वहीं, जब एक्ट्रेस की मौत हो गई तब कमाल ने 1985 में सिने ब्लिट्स को एक इंटरव्यू दिया.

कमाल अरमोही (Kamal Amrohi) ने इंटरव्यू में बतायाथा, मीना कुमारी को दुख में रहना पसंद था. वह अपने किरदारों की तरह जिंदगी भी दुख में जीती थीं. वह डायरी लिखती थीं, जिसमें सिर्फ दुख, दर्द और तकलीफ की बात होती थी. साथ ही डायरेक्टर ने बताया था कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच परेशानियों ने जगह ले ली थी और इसकी वजह थी मीना कुमारी (Meena Kumari Movies) की सक्सेस.

दो बार कराया मीना कुमारी ने अबॉर्शन

कमाल अमरोही ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उन्हें लगता था मीना कुमारी (Meena Kumari Children) मां नहीं बन सकतीं. लेकिन, मीना की डॉक्टर ने बताया था कि वह एक नहीं, बल्कि दो बार अबॉर्शन करवा चुकी हैं. जब कमाल को यह बात पता चली थी तब वह बहुत दुखी हुए थे.

मीना कुमारी ने खुद के लिए फैलाई अफवाह

इंटरव्यू में कमाल ने यह भी खुलासा कियाथा कि मीना कुमारी ने पूरी दुनिया में अपने मां नहीं बन पाने की खबर फैलाई थी. इतना ही नहीं, मीना कुमारी (Meena Kumari Marriage) के पति का यह भी कहना था कि एक्ट्रेस चाहती थीं उन्हें लोगों की दया मिले. क्योंकि, वह बड़ी हीरोइन थीं और बच्चे को बोझ समझती थीं.

कमाल अमरोही का तो यह भी कहना था कि मीना कुमारी को घमंड था. वह अपने पति को सिर्फ सामान उठाने वाला समझती थीं. यही वजह है कि एक फिल्मफेयर अवार्ड में मीना कुमारी ने अपने पति को जबरदस्ती पर्स पकड़ा दिया था. डायरेक्टर ने अपनी सफाई में यह भी कहा था कि उन्होंने कभी मीना कुमारी पर हाथ नहीं उठाया था.