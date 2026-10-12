वेटर से बने बॉलीवुड के खतरनाक विलेन, एक हादसे ने सबकुछ बर्बाद कर दिया; फिर दो साल बाद छोड़ दी दुनिया, जानिए कौन है वो

हम बात कर रहे हैं एम बी शेट्टी की, जिन्होंने शुरुआती जीवन में बहुत कष्ट सहे. फिर बॉलीवुड के चर्चित स्टंट डायरेक्टर और एक्टर बने. एक छोटे से हादसे ने उसकी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर दिया था. चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी के वो किस्से, जिन्होंने उन्हें बदल कर रख दिया.

पढ़ाई में नहीं लगता था मन

साल 1931 में M.B. Shetty का जन्म हुआ था. उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता. पढ़ाई में दिलचस्पी न होने के कारण, उनके पिता ने उन्हें कम उम्र में ही मुंबई भेज दिया. गुजारा करने का कोई और रास्ता न देखकर, उन्होंने मुंबई के कॉटन ग्रीन इलाके में एक रेस्टोरेंट में प्लेटें धोने और टेबल पर सर्विस देने का काम शुरू किया. लेकिन एम बी शेट्टी की आंखों में कुछ बड़ा करने का ज़बरदस्त जुनून था.

बॉडीबिल्डिंग का भी था शौक

वेटर के तौर पर काम करते हुए, उन्हें बॉक्सिंग और बॉडीबिल्डिंग का शौक हो गया. उन्होंने घंटों पसीना बहाया और जल्द ही इतनी मज़बूत बॉडी बना ली कि वे लगातार 8 साल तक मुंबई हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहे। बॉलीवुड डायरेक्टरों की नज़र उनकी शानदार बॉडी पर पड़ी.

कब शुरू हुआ करियर?

साल 1956 की फ़िल्म ‘हीर’ के साथ एम बी शेट्टी एक फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में आए. उसके बाद, मिस्टर शेट्टी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने ‘दीवार’, ‘त्रिशूल’, ‘डॉन’, ‘यादों की बारात’ और ‘द ग्रेट गैम्बलर’ जैसी मशहूर फिल्मों के लिए खतरनाक एक्शन सीन डिजाइन किए. 700 से ज्यादा फिल्मों में स्टंट डायरेक्ट करके वे इंडस्ट्री के सबसे महंगे और भरोसेमंद एक्शन कोरियोग्राफर बन गए.

विलेन के तौर पर भी किया काम

अपने डरावने लुक की वजह से एम बी शेट्टी ऑन-स्क्रीन विलेन के रोल भी मिलने लगे. ‘एन इवनिंग इन पेरिस’, ‘चाइना टाउन’ और ‘विक्टोरिया नंबर 203’ में उनके डरावने अंदाज़ ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.

एम बी शेट्टी की पर्सनल लाइफ के बारे में

एम बी शेट्टी की पर्सनल जिंदगी की बात करें तो उन्होंने दो शादियां की थीं. उनकी पहली पत्नी विनोदिनी थीं, जिनसे उनके चार बच्चे थे. उसके बाद, उन्होंने रत्ना शेट्टी से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम रोहित शेट्टी है, जो आज एक जाने-माने डायरेक्टर हैं.

एक हादसा और बर्बाद हो गई जिंदगी

साल 1980 में एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया. फ़िल्म ‘बॉम्बे 405 माइल्स’ की शूटिंग के दौरान, एक पेट्रोल बम धमाके में एक स्टंटमैन की मौत हो गई. एक्शन डायरेक्टर होने के नाते, इस हादसे का ज़िम्मेदार एम बी शेट्टी को ठहराया गया. कहा जाता है कि इस एक हादसे के दुख और पछतावे ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया. वे गहरे डिप्रेशन में चले गए और बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे।.काम मिलना बंद हो गया और परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगे. हादसे के ठीक दो साल बाद, 23 जनवरी 1982 को सिर्फ़ 51 साल की उम्र में एम बी शेट्टी का निधन हो गया.

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