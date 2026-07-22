Masters Of The Universe OTT Release Date: अब ओटीटी पर चलेगा ‘ही-मैन’ का जादू! इस दिन आ रही है Prime Video पर ‘मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स’

हमारे पास एक बेहद एक्साइटिंग ख़बर है, और वो भी 2026 की उस फिल्म को लेकर जो चुपके से थिएटर में आई और सब पर छा गई! जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेविस नाइट की खिलौनों से प्रेरित ब्लॉकबस्टर ‘मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स’ (Masters Of The Universe) की. इस फिल्म ने 80 के दशक के मैटेल के मशहूर ‘ही-मैन’ टॉयलाइन (और उससे जुड़े क्लासिक कार्टून व 1987 की डॉल्फ़ लंडग्रेन वाली फिल्म) को आज की नई पीढ़ी के सामने एक नए अंदाज़ में पेश किया है.
और ख़बर क्या है? बर ये है कि पिछले ही महीने सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बावजूद, नाइट की यह फिल्म इस हफ्ते प्राइम वीडियो (Prime Video) पर आ रही है, बिल्कुल समर वेकेशन के सही टाइम पर!
22 जुलाई को होने जा रही स्ट्रीम
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. ‘मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स’ आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रही है. इसका मतलब है कि दर्शक अब अपने घर के सोफे पर आराम से बैठकर ‘इटरनिया’ (Eternia) की रोमांचक दुनिया का मज़ा ले सकते हैं. लगभग दो दशकों के लंबे इंतज़ार के बाद जब अमेजन एमजीएम स्टूडियोज (Amazon MGM Studios) की यह फिल्म जून में थिएटर्स में आई, तो इसे समीक्षकों और फैंस दोनों से शानदार रिस्पॉन्स मिला. दर्शकों को ‘प्रिंस एडम’ के किरदार में निकोलस गैलिट्ज़ीन (Nicholas Galitzine) का अंदाज काफी पसंद आया. इसके अलावा, डायरेक्टर ट्रेविस नाइट और राइटर क्रिस बटलर की इस मज़ेदार और कैंपी कहानी को जिस संजीदगी और मज़ाकिया अंदाज़ में पेश किया गया, उसकी भी खूब तारीफ हुई.
लेकिन एक दुखद बात यह रही कि $170 मिलियन (लगभग 1400 करोड़ रुपये) के भारी-भरकम बजट में बनी यह फिल्म तारीफें बटोरने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा सकी. अपने पूरे थिएट्रिकल रन में यह दुनिया भर में सिर्फ $113 मिलियन का ही कलेक्शन कर पाई.
तारीफें मिलने और फैंस के प्यार के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर पिछड़ जाने वाली ‘मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स’ के लिए अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ही नई उम्मीद है. देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ‘बम्बलबी’ (2018) के बाद खिलौनों पर आधारित ट्रेविस नाइट की यह दूसरी बड़ी फिल्म क्या स्ट्रीमिंग पर हिट हो पाती है या नहीं.
वैसे सच कहें तो यह फिल्म बहुत ही मज़ेदार है, एक रंगीन, बेफिक्र और बेहद एंटरटेनिंग साइंस-फिक्शन फैंटेसी ड्रामा! हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर यह फिल्म ‘द फॉल गाय’, ‘द सुसाइड स्क्वाड’ और ‘मॉर्टल कॉम्बैट’ जैसी फिल्मों की तरह ओटीटी (OTT) पर एक नया इतिहास रच दे.