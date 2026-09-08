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Bigg Boss 20: ‘मैं कुछ नहीं कर सकी…’ बिग बॉस 20 में छलका Mary Kom का दर्द, मणिपुर को लेकर बोलीं- ‘बेबस थी’

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में, मैरी कॉम ने अपने राज्य, मणिपुर को 'सुरक्षित' न कर पाने की वजह से खुद को बेबस महसूस करने के बारे में खुलकर बात की. पिछले दो साल से ज़्यादा समय से, मणिपुर में जातीय संघर्ष चल रहा है और मेइतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं.

By: Heena Khan | Published: September 8, 2026 2:16:45 PM IST

Bigg Boss 20
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Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में, मैरी कॉम ने अपने राज्य, मणिपुर को ‘सुरक्षित’ न कर पाने की वजह से खुद को बेबस महसूस करने के बारे में खुलकर बात की. पिछले दो साल से ज़्यादा समय से, मणिपुर में जातीय संघर्ष चल रहा है और मेइतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं. कनिका मान से बात करते हुए मैरी कॉम ने कहा, “मैं अपने मणिपुर की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकी.” उन्होंने कहा, “मणिपुर में कई कोशिशें होती हैं, सभी में एकता होनी चाहिए. सभी को शांति से प्यार से रहना चाहिए.”

‘मैं बेबस हूं’-मैरी कॉम 

भारतीय बॉक्सर ने आगे बताया कि वो अपने राज्य की मदद न कर पाने के कारण शर्मिंदा महसूस करती हैं और कनिका से कहा, “मैं क्या कर सकती हूं? मैं बेबस हूं. मैं कोई ताकतवर इंसान नहीं हूं. मैंने अपने देश के लिए बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन मैं अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकी. मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है.”

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 प्रियंका चोपड़ा ने दी थी बधाई 

बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को हुआ और इसे सलमान खान होस्ट कर रहे हैं. प्रीमियर नाइट के दौरान, प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने 2014 की बायोपिक मैरी कॉम में मैरी का रोल किया था, ने बॉक्सर के लिए एक वीडियो मैसेज भेजा. चोपड़ा ने मैरी को शुभकामनाएं दीं और उनसे रियलिटी शो में वैसी ही रहने को कहा जैसी वह हैं. एक्टर ने मैरी के साथी कंटेस्टेंट्स को भी चेतावनी दी, उन्हें बॉक्सर के ज़बरदस्त नॉकआउट की याद दिलाई.

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Tags: bigg boss 20mary komviral video
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