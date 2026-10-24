Bigg Boss में आया नया ट्विस्ट, आखिर क्यों मैरी कॉम का रिएलिटी शो पर सफर हुआ खत्म

Bigg Boss: ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ के घर में सात हफ्ते बिताने के बाद बाहर (इविक्ट) कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स में से उन्हें दर्शकों के सबसे कम वोट मिले. उनके बाहर होने का यह हिस्सा रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले ‘वीकेंड का वार’ के आने वाले एपिसोड में दिखाया जा सकता है. शो में उनके रहने के दौरान ना केवल उनकी मौजूदगी चर्चा में रही, बल्कि घर के अंदर हुए कई विवादों की वजह से भी वे सुर्खियों में रहीं.

खबरों के मुताबिक, मैरी कॉम ‘बिग बॉस 20’ से बाहर हो गई हैं. इस हफ्ते मैरी कॉम को उदिति सिंह, आम्रपाली दुबे, मनीष गोयल, अरिशफा खान, लव गिल और कुशल तंवर (जिन्हें ‘गुलु’ के नाम से भी जाना जाता है) के साथ नॉमिनेट किया गया था. वोटों की गिनती के बाद मैरी कॉम को सबसे कम वोट मिले, जिससे ‘बिग बॉस 20’ में उनका सात हफ्ते का सफर खत्म हो गया. उनके बाहर होने का यह पल ‘वीकेंड का वार’ के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा.

महिला एथलीटों के बारे में मैरी कॉम की टिप्पणी पर विवाद

शो के दौरान मैरी कॉम से जुड़ा एक बड़ा विवाद तब हुआ, जब उन्होंने साथी कंटेस्टेंट काजी तौकीर के साथ भारत की प्रमुख महिला खिलाड़ियों जैसे सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल के बारे में बातचीत की. इस चर्चा के दौरान मैरी कॉम ने कथित तौर पर कहा कि लेकिन मेरे जैसा किसी ने अचीव (हासिल) नहीं किया है. उनकी इस टिप्पणी की दर्शकों ने आलोचना की. लोगों का मानना ​​था कि इससे अन्य महिला एथलीटों की उपलब्धियों को कम करके आंका गया है. वहीं, इस विवाद के बाद, उनकी आधिकारिक टीम ने माफी मांगी और स्पष्ट किया कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया था. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि हर एथलीट का मेडल मायने रखता है.

पूर्व पति ओन्लर कॉम के साथ कानूनी विवाद

रियलिटी शो में मैरी कॉम के आने से उनके और उनके पूर्व पति, करुंग ओन्खोलर (जिन्हें ओन्लर कॉम के नाम से जाना जाता है) के बीच चल रहे कानूनी विवाद पर भी लोगों का ध्यान गया. खबरों के अनुसार, ओन्लर ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है.. शो के दौरान यह कानूनी विवाद भी चर्चा का एक विषय बन गया.