Marvel Avengers Doomsday FIRST Photo Leaked: “एवेंजर्स: डूम्सडे” के सेट से लीक हुई तस्वीरें, दिखेंगे डॉक्टर डूम के रूप में रॉबर्ट डाउनी जूनियर हैं?

Marvel Avengers: Doomsday: मार्वल के फैंस को ‘एवेंजर्स डूम्‍सडे’ का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, वहीं अब इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर “एवेंजर्स: डूम्सडे” के सेट से कुछ तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं, जो अब पूरे इंटरनेट पर छाई हुई हैं।

“एवेंजर्स: डूम्सडे” के सेट से लीक हुई तस्वीरों में में द थिंग (मोशन-कैप्चर कॉस्ट्यूम में एबन मॉस-बैचराच), द फाल्कन (डैनी रामिरेज़), यूएस एजेंट (व्याट रसेल), और शूरी (लेटिटिया राइट) को एक जहाज पर दिखाया गया है। इसके अलावा फोटो को ध्यान से देखें, तो आपको ब्लैक पैंथर का पैर भी दिखेंगा। होना हो “एवेंजर्स: डूम्सडे” (Avengers: Doomsday) में उन पात्रों का एक संयोजन है जिन्हें किसी ने भी वास्तव में स्क्रीन पर एक साथ देखने की उम्मीद नहीं की होगी, इन तस्विरों के द एवेंजर्स फ्रैंचाइज़ी की इस फिल्म का सेंसेशन पूरे इंटरनेट पर छा गया है।

⌚️ Danny Ramirez, Ebon Moss-Bachrach and Wyatt Russell behind the scenes of ‘AVENGERS: DOOMSDAY’.

First look at Ebon Moss-Bachrach, Danny Ramirez and Wyatt Russell on the set of ‘AVENGERS: DOOMSDAY’

(📸: @mcunewsrumors) pic.twitter.com/ILTF0j8Ab6

— Avengers Updates (@AvengersUpdated) July 8, 2025