Margaret Kerry: डिज्नी की एनिमेटेड टिंकर बेल के लिए मॉडल रहीं मार्गरेट केरी का निधन

Margaret Kerry: 1953 की ओरिजिनल पीटर पैन फ़िल्म में टिंकरबेल का रोल करने वाली मॉडल मार्गरेट केरी का 97 साल की उम्र में निधन हो गया.वॉल्ट डिज़्नी आर्काइव्ज़ ने इंस्टाग्राम पर उनके निधन की खबर शेयर की. इसमें कहा गया है कि अपनी यादगार परफॉर्मेंस और इतने सालों तक डिज़्नी फ़ैन्स के साथ अपने गहरे जुड़ाव और समर्पण से मार्गरेट केरी ने इन सदाबहार किरदारों के जादू को रोशन करने में मदद की है. उन्होंने उन पीढ़ियों को प्रेरित किया है जो आस्था, भरोसे और “बस थोड़ी सी पिक्सी डस्ट” की शक्ति में विश्वास करती हैं. उन्होंने न सिर्फ़ एनिमेटेड किरदार के लिए मॉडल के तौर पर काम किया, बल्कि उन्होंने इस रोल के लिए पैंटोमाइम (बिना बोले अभिनय) भी किया. केरी ने ‘द एंडी ग्रिफ़िथ शो’ और ‘द लिटिल रास्कल्स’ में भी काम किया।

केरी ने 2025 में ‘वुमन्स वर्ल्ड’ को बताया कि टिंकरबेल के लिए पोज़ देना कैसा था. उन्होंने कहा था कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे. सब कुछ हाथ से किया जाता था, इसलिए वो किसी व्यक्ति को रोल के लिए चुनते थे और फिर 35-मिलीमीटर फ़िल्म से उनकी फ़िल्मिंग करते थे. एक व्यक्ति उनके सीन की फ़िल्मिंग करता था और फिर उस फ़ुटेज को एनिमेटर्स के पास ले जाता था। उन्हें बस खुद जैसा रहने के लिए कहा गया था और वे उसी आधार पर किरदार को तैयार करते.

वह खुद को खुशकिस्मत मानती थीं कि उन्हें यह रोल मिला. वह कहती थीं कि मैं वह एक्ट्रेस भी हो सकती थी जिसका गला ‘साइको’ फिल्म में काट दिया जाता है। ऐसे रोल का क्या करती? मैंने जो कुछ भी किया है, लोग आज उसे पसंद कर रहे हैं. यह बहुत बढ़िया बात है.’

यहां पर बता दें कि मार्गरेट केरी का असली नाम पेगी लिंच था और उनका जन्म इलिनोइस में हुआ था, लेकिन वह लॉस एंजिल्स में पली-बढ़ीं. उनका पहला रोल 1935 की फिल्म ‘अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम’ में एक परी का था. वह ‘अवर गैंग’ शॉर्ट्स (जिन्हें ‘द लिटिल रास्कल्स’ के नाम से भी जाना जाता है) की तीन फिल्मों में भी नज़र आईं.

1948 में उन्होंने फिल्म ‘इफ यू न्यू सूजी’ में एडी कैंटर के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने उनकी ‘इकलौती’ बेटी का रोल निभाया. इसके बाद वह ‘ईगल लायंस’, ‘कैन्यन सिटी’ में नज़र आईं और फिर ‘द एंडी ग्रिफिथ शो’ के दो एपिसोड में काम किया. उन्होंने ‘क्लच कार्गो’, ‘द न्यू थ्री स्टूज’ और ‘स्पेस एंजेल’ जैसी सीरीज़ के लिए वॉइस एक्ट्रेस के तौर पर भी काम किया.

मार्गरेट केरी की शादी 1951 से 1984 तक डिक ब्राउन से हुई थी और उनके तीन बच्चे थे- एलेन, क्रिस्टीना और एरिक. 1987 से 1999 में जॉन विल्कोक्स की मौत तक वह उनकी पत्नी रहीं. 2020 में उन्होंने अपने पुराने बॉयफ्रेंड रॉबर्ट बोके से शादी की, जो 94 साल के थे. इसके बाद बोके का निधन 24 मई को हुआ.