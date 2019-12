बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. रानी मुर्खजी की फिल्म मर्दानी 2 रिलीज हो चुकी है. फैन्स की भीड़ सिनेमाघरों तक पहुंच चुकी हैं. लेकिन फिल्म फैन्स को कितना पसंद आती है ये तो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है. मर्दानी 1 फैन्स को काफी पसंद आई थी साथ ही मर्दानी 2 भी फैन्स को पसंद आने वाली है ट्विटर पर मर्दानी 2 ट्रेंड कर रहा है फैन्स के कमेंट से पता चल रहा है कि फिल्म काफी पसंद की जा रही है. अच्छे कमेंट और तारीफ की बौछार कर रहे हैं. पहले पार्ट में फिल्म को काफी सराहना मिली थी तो इस पार्ट में उम्मीद थोड़ी ज्यादा है.

मर्दानी 2 कहानी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करने का जरिया मानती हैं. इस फिल्म में बहादुर महिला पुलिस की असल छवि पेश होगी जैसा कि मर्दानी में देखा गया था. रानी मुर्खजी महिला पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के मुख्य किरदार में हैं. फिल्म को लेकर रानी मुर्खजी ने कहा कि मर्दानी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के खिलाफ लड़ रही एक महिला पर आधारित है. जिसे देखने के लिए फैन्स की भीड़ सिनेमाघरों में पहुंच चुकी हैं.

इसके अलावा इस दिन इमरान हाशमी का फिल्म द बॉडी रिलीज हुई दोनों फिल्में साथ में रिलीज हुई इसका असर देखने को मिल सकता है. फिल्म की कमाई पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है जिसे देखने के लिए फैन्स भी काफी एक्साइटेड है. फिल्म को आदित्या चोपड़ा ने प्रोड्यूज किया है. अब देखना है फिल्म रिलीज के बाद कितना धमाल मचा पाती है वैसे सोशल मीडिया पर फैन्स के काफी अच्छे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

Perfect timing for the release of this movie. The producers and Distributors have ised the age old formula: "Loha garam hai, maar do hathoda!"#Mardani #Mardani2 — Ashwin Micheal Carvalho (@A_s_h_C_a_r) December 12, 2019

“Logo k ego manage karna mere job profile mei nahi hai” 🤟🏼#mardani2 — Rj Divya (@MirchiDivya) December 13, 2019

Bhai pahile tu Bata Canadian @akshaykumar ki 200cr ki film? Ab tu Bata 300cr kaha se hoga. But #Sooryavanshi might mints up 200-300cr directed by Rohit Shetty he know the mass elements very well. 😂

# jaicanada#goodnewzz#dabangg3#mardani2 — Satyaraj (@Ma_R0yal) December 4, 2019

Rani meets the real hero.📰 Ahead of the release of #Mardani2

#RaniMukerji interacts with additional DGP Archana Tyagi to

discuss matters of

juvenile crime in the country. pic.twitter.com/QIXR3TQ3z3 — Shiv Dutta ⚡ (@imshiva17) November 27, 2019

