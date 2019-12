बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 सिनेमाघरों में 13 दिसबंर को ही रिलीज हो चुकी हैं और पहले दिन फिल्म फैन्स के उम्मीदों पर खरी उतरी है. कमाई की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने 3.80 करोड़ की कमाई की तो वहीं फिल्म ने दूसरे दिन लंबी छलांग मारते हुए 6.10 करोड़ तक की कमाई कर ली यानी की अबतक टोटल कमाई 9.90 करोड़ की है. रानी इस बार भी फैन्स के दिलों पर जगह बनाने में कामयाब रही. मर्दानी 1 भी शानदार कमाई करने में कामयाब रही है.

जैसा की फिल्म का नाम है मर्दानी औरतों के प्रति हिंसा को लेकर फिल्म की कहानी है रानी मुखर्जी एक पुलिस अफसर की भूमिका निभा रही है. जिस बेबाकी से उन्होंने फिल्म में अपना किरदार निभाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है. इस फिल्म में रानी ने बहुत ही शानदार भूमिका निभाई है फैन्स को बेहद पसंद आया है. जैसा की फिल्म ने दूसरे दिन ही फिल्म ने शानदार कमाई कर ली जिसके बाद अभी रविवार आना बाकी है और फिल्म में इजाफा होने की पूरी उम्मीद है.

फिल्म हिचकी के बाद रानी की ये अगली फिल्म है हिचकी ने बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन किया था लेकिन फिल्म में एक्टिंग की तारीफ हुई साथ ही रानी को फिल्म के लिए सोशल अवार्ड भी मिला था. वहीं अब मर्दानी 2 से उन्होंने एक बार फिर से दमदार वापसी की है. मर्दानी 2 मर्दानी का सीक्वल है और मर्दानी को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था.

#OneWordReview…#Mardaani2: BRILLIANT.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Worthy follow up to #Mardaani… Relevant. Intense. Hard hitting… Excellent finale… Rani outstanding, enacts her part with aplomb… Vishal Jethwa – the antagonist – terrific… Strongly recommended! #Mardaani2Review pic.twitter.com/InbVk4IF4d

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 13, 2019