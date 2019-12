View this post on Instagram

#Mardaani2 witnesses stronger occupancy post 3 pm shows, after a lukewarm takeoff in morning… Multiplexes are dominating… Riding on super-strong word of mouth + tremendous critical acclaim, the footfalls should multiply on Day 2 and 3… Fri ₹ 3.80 cr. #India biz. #RaniMukerji versus #RaniMukerji… *Day 1* biz… 2019: #Mardaani2 ₹ 3.80 cr 2014: #Mardaani ₹ 3.46 cr 2018: #Hichki ₹ 3.32 cr #India biz.