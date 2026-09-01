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परवेज मुशर्रफ के किरदार में कैसे ढले मनु ऋषि चड्ढा? नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिली बड़ी मदद, एक्टर ने किया खुलासा

Nawazuddin Siddiqui: हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' में मनु ऋषि चड्ढा ने परवेज मुशर्रफ का किरदार निभाया था. अब एक्टर ने बताया कि इस रोल के लिए उनकी मदद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने की. जानिए उन्होंने क्या कहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 1, 2026 4:59:32 PM IST

मुशर्रफ के रोल में ढलने के लिए मनु ऋषि की नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने की थी मदद
मुशर्रफ के रोल में ढलने के लिए मनु ऋषि की नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने की थी मदद


‘ऑपरेशन सफेद सागर’ में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का किरदार निभाने के लिए मनु ऋषि चड्ढा की खूब तारीफ हो रही है. कारगिल युद्ध से जुड़े सैन्य रणनीतिकार के किरदार में नजर आए मनु ऋषि ने अब बताया है कि उन्होंने इस भूमिका की तैयारी कैसे की. उन्होंने खुलासा किया कि यूट्यूब पर की गई रिसर्च और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ हुई एक बातचीत ने उन्हें मुशर्रफ के किरदार को समझने और निभाने में काफी मदद की.

मुशर्रफ के रोल में कैसे ढले मनु ऋषि चड्ढा?

पीटीआई से बात करते हुए मनु ऋषि चड्ढा ने बताया कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ के किरदार को कैसे समझा और उसे रोल में उतारा.  एक्टर ने कहा, ‘मुशर्रफ एक वास्तविक व्यक्ति थे, लेकिन सबसे पहले जो मायने रखता था वह यह था कि उनके बारे में क्या लिखा गया था और उनका व्यवहार कैसा होता था. मैंने उन्हें समझने के तरीके खोजने शुरू किए. आप यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हैं – उनके हाव-भाव, उनके बोलने का तरीका आदि. मेरे लिए, उनके बोलने के तरीके को अपनाना आसान होता और किसी किरदार को निभाते समय सहज होना बहुत जरूरी होता है.’

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नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने की मदद

मनु ऋषि ने आगे बातचीत के दौरान बताया कि अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी मुशर्रफ के रोल में ढलने में उनकी मदद की. एक्टर ने बताया, ‘जब मैंने यूट्यूब देखा, तो मुझे कई दिलचस्प चीजें मिलीं. फिर मेरी मुलाकात नवाजुद्दीन सिद्दीकी से हुई. मैं दरअसल उन्हें एक फिल्म की कहानी सुनाने गया था, और मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने (लेखक सआदत हसन) मंटो का किरदार कैसे निभाया. उन्होंने मुझे बताया, ‘मेरे पास कोई दृश्य संदर्भ नहीं था। मैंने उनके बारे में पढ़ा था, और मैंने नंदिता (दास, निर्देशक) पर भरोसा किया. मैं अपने अभिनय की प्रक्रिया का उपयोग यह देखने के लिए करता था कि वह जो मुझे बता रही थीं, वह मेरे मानवीय मन और हृदय से जुड़ता है या नहीं।’ मैंने उसी पद्धति का अनुसरण किया.

सीरीज के बारे में

वेब सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ में स्क्वाड्रन के युवा पायलटों की कहानी है, जो मुश्किल युद्ध अभियानों के साथ भावनात्मक चुनौतियों का भी सामना करते हैं. इस सीरीज में जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ, अभय वर्मा, आदिल हुसैन, दीया मिर्जा और प्राजक्ता कोली समेत कई कलाकार हैं.

यह खबर भी पढ़ें: हाथ में भाला और चेहरे पर तेज, रश्मिका मंदाना का योद्धा लुक आया सामने; मेकर्स ने ‘मैसा’ के रिलीज डेट का किया एलान

Tags: manu rishi chadhanawazuddin siddiquioperation safed sagar
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