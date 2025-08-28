Home > मनोरंजन > Bhojpuri Ganpati Bhajan: गणेश चतुर्थी के खास मौके पर Manoj Tiwari का नया भोजपुरी गाना हुआ रिलीज, सुन आप भी हो जाएंगे बप्पा की भक्ति में मंत्रमुग्ध

Manoj Tiwari News Bhojpuri Song: गणेश चतुर्थी के खास मौके पर मनोज तिवारी ने भी नया भोजपुरी गाना रिलीज किया है, जो गणपति भक्ति सॉन्ग है और अब इंटरनेट पर काफी ट्रेंड कर रहा। इस शानदार भोजपुरी गणपति भजन को खूद मनोज तिवारी ने अपनी दिल छू जाने वाली आवाज में गाया है और लोगों को बेहद पसंद भी आ रहा है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 28, 2025 22:10:30 IST

Bhojpuri Ganpati Bhajan: गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से पूरे देशभर में मनाया जा रहा है। जगह-जगह पंडाल लगे हैं और लोगों भी अपने घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं। इस खास मौके पर हर जगह गणेश जी के भक्ति गीत और भजनों की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में बॉलीवुड ही नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री भी गणेश चतुर्थी के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और बैक टू बैक भोजपुरी गणेश भक्ती सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के इस खास मौके पर मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने भी नया भोजपुरी गाना रिलीज किया है, जो भक्ति सॉन्ग है, जो अब इंटरनेट पर काफी ट्रेंड कर रहा है। 

मनोज तिवारी का नया गाना “तीन लोक के राजा गणपति” (Teeno Lok Ke Raja Ganpati) हुआ रिलीज

दरअसल, गणेश चतुर्थी के त्योहार को मजेदार और शानदार बनाने के लिए मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने अपना नया गाना “तीन लोक के राजा गणपति” (Teeno Lok Ke Raja Ganpati) रिलीज किया है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस नए भोजपुरी गाने को मनोज तिवारी ने अपनी दिल छू जाने वाली आवाज में गाया है, जिसे सुन हर कोई बप्पा की भक्ति में मंत्रमुग्ध हो गया हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पंडाल और घर में बजाने के लिए यह भोजपुरी भक्तिन गीत सबसे अच्छा हो सकता है। इस भोजपुरी गाने में मनोज तिवारी बता रहे है कि जो भी सच्चे मन से गणपति की पूजा करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं और सुख-समृद्धि देते हैं मनोज तिवारी ने अपने नए भोजपुरी गाने में संदेश दिया है कि इंसान को अपने कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। 

मनोज तिवारी का पिछला गाना ने भी मचाई थी धूम 

बता दें कि मनोज तिवारी (Manoj Tiwari)  ने पिछले दिनों भी अपने पुराने हिट गाने ‘जब से चढ़ल बा जवानी’ को नए अंदाज में रिलीज किया था, जो कुछ ही घंटो में पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और इस गाने को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इस भोजपुरी वीडियो सॉन्ग में मनोज तिवारी स्टेज पर गाते नजर आते हैं, वहीं गरिमा और पारस की जोड़ी रोमांटिक अंदाज में गाने में दिखाई दे रही है। 

