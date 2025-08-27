Home > भोजपुरी > Bhojpuri Song: मनोज तिवारी ने किया दमदार कमबैक, फैंस में मची खलबली! ‘जब से चढ़ल बा जवानी’ के नए अंदाज उड़ा डाला गर्दा

Manoj Tiwari Bhojpuri Song: भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज तिवारी ने किया धांसू कमबैक, पुराने हिट गाने ‘जब से चढ़ल बा जवानी’ को नए अंदाज में रिलीज कर किया फैंस को खुश। कुछ ही घंटों में इस भोजपुरी गाने को मिले 4 लाख से ज्यादा व्यूज और अब कर रहा है इंटरनेट पर जबरदत ट्रेंड

Published: August 27, 2025 23:20:50 IST

Bhojpuri Song: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार मनोज तिवारी हमेशा चर्चा में रहते हैं, उनकी अदाकारी और उनकी आवाज के लोग कायल है, हाल ही में एक बार फिर एक्टर खबरों में आए हैं मनोज तिवारी के शानदार कमबैक ने हर किसी को हैरान कर दिया है और फिर से अपने फैंस के दिलों में धूम मचा दी है। 

मनोज तिवारी ने अपने पुराने गाने को नए अंदाज में किया रिलीज 

दरअसल, मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने अपने पुराने हिट गाने ‘जब से चढ़ल बा जवानी’ को नए अंदाज में रिलीज किया गया है, जो अब पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रहा और सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस गाने के वीडियो में मनोज तिवारी स्टेज पर बैठकर गाते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर गरिमा और पारस दोनों एक साथ रोमांटिक अंदाज में नजर हैं और इस भोजपुरी गाने के बीच-बीच में मनोज तिवारी शानदार एक्शन और एक्सप्रेशन लोगों का दिल जीत रहे हैं। यह भोजपुरी गाना ‘जब से चढ़ल बा जवानी’ (Jab Se Chadhal Ba Jawani) टी-सीरीज हमार भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर 26 अगस्त को रिलीज किया गया है और इस गाने को कुछ ही घंटों में 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। फैंस लगातार इस भोजपुरी गाने पर लाइक और कमेंट भी कर रहे हैं। 

मनोज तिवारी ने किया दमदार कमबैक 

बता दें, मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) का भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, वो बेहतरीन एक्टर और गायक के रूप में जाने जाते हैं, फिलहाल वो फिल्मों से दूर राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन अब उनका धमाकेदार कमबैक ने हर किसी को दंग कर दिया हैं, उनकी दिलकश आवाज लोगों के दिलों को छू जाती हैं और तगड़ी फैन फॉलोइंग उन्हें काफी सपोर्ट भी करती है। मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) के गानों को लोग आज भी उनता ही पसंद करते हैं जितना पहले करते थे, यही वजह है उनके पुराने गाने भी हमेशा ट्रेंड में छाए रहते हैं। 

