पैसे बचाने के लिए 2 बार वड़ा पाव खाती, घर चलाना होता मुश्किल; मनोज तिवारी ने बेटी से क्यों बनाई दूरी? BB20 में रीति का छलका दर्द

बिग बॉस 20 में इन दिनों मनोज तिवारी की बेटी रिति तिवारी अपने रवैये की वजह से ट्रोल हो रही हैं. अब उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और परवरिश पर बात की. रिति ने कहा कि लोग सोचते हैं कि वह चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुईं हैं, लेकिन ऐसा नहीं. उन्हें आर्थिक तंगी तक झेलनी पड़ती है. कभी-कभी तो सिर्फ 2 वड़ा पाव खाकर गुजारा करना पड़ता है. साथ ही उन्होंने अपने पिता मनोज तिवारी की भी कुछ बातों का जिक्र किया. चलिए जानते हैं रिति तिवारी ने क्या-क्या बताया.

आर्थिक समस्याओं का किया सामना

रीति तिवारी के बिग बॉस 20 से कुछ क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह स्काउट से अपने जीवन के संघर्षों का बता रही हैं. उन्होंने अपनी पुरानी आर्थिक परेशानियों का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पिता मनोज तिवारी ने उनकी कभी मदद नहीं की, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो अपने से कुछ कर सकती हैं. इसके साथ ही रिति तिवारी ने कहा कि उन्हें 20 से 25 हजार रुपये महीने के भत्ते में गुजारा करना आसान नहीं था. उन्होंने कहा कि वह कई बार पेट भरने के लिए दिन में दो बार सिर्फ 10 रुपये का वड़ा पाव खाती थीं. यहां तक कि कार में भी जरूरत के हिसाब से महज 500 रुपये का डीजल भरवातीं. अपनी बात के जरिए उन्होंने बताया कि उनका बचपन और शुरुआती दौर बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता.

बचपन में ही पिता से हो गईं थी दूर

रीति तिवारी ने अपने बचपन को याद करते हुए बताया कि माता-पिता के तलाक के बाद उनके पिता उनसे काफी दूर हो गए थे. उस समय घर में माता-पिता के बीच विवाद रहता था, जिसके चलते वह पिता से ठीक से बात भी नहीं कर पाती थीं. रीति के मुताबिक, वह साल में सिर्फ एक बार अपने पिता से मिल पाती थीं. समय के साथ रीति के मन में पिता को करीब से जानने की इच्छा बढ़ती गई. 18 साल की उम्र में उन्होंने तय किया कि अब वह अपने पिता के साथ रहकर उन्हें बेहतर तरीके से समझना चाहती हैं. हालांकि, तब तक काफी समय बीत चुका था और उनके बीच पहले जैसी नजदीकी बन पाना आसान नहीं रहा.

मनोज तिवारी ने कितनी शादियां की?

मनोज तिवारी ने दो बार शादी की है. उन्होंने अपनी पहली पत्नी रानी तिवारी से 1999 में शादी की थी और उनकी एक बेटी है, ऋति. लगभग 11 साल की शादी के बाद साल 2012 में उनका तलाक हो गया. मनोज तिवारी ने बाद में अप्रैल 2020 में सुरभि तिवारी से शादी की. इस दंपति की दो बेटियां हैं, जिनका जन्म 2020 और 2022 में हुआ, इस प्रकार मनोज तीन बेटियों के पिता हैं.