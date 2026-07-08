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मनोज कुमार का ड्रीम सॉन्ग बना सदाबहार, दांव पर लगा दिया था सब, लता मंगेशकर की आवाज से हुआ अमर

बॉलीवुड फिल्म क्रांति के गाने आज भी लोग सुनते हैं. इनमें से एक पॉपुलर गाना तो ऐसा है, जिसके लिए मनोज कुमार ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था. इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया और हमेशा के लिए अमर कर दिया.

By: Deepika Pandey | Published: July 8, 2026 2:57:39 PM IST

मनोज कुमार और हेमा मालिनी की फिल्म क्रांति का सदाबहार गाना
मनोज कुमार और हेमा मालिनी की फिल्म क्रांति का सदाबहार गाना


Kranti Movie Song: हिंदी सिनेमा में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो समय के साथ कभी पुराने नहीं पड़ते. उन्हें सुनते ही बीते दौर की यादें ताजा हो जाती हैं. ऐसा ही एक सदाबहार गीत है 1981 में रिलीज हुई फिल्म क्रांति काा गाना ‘जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी’, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म को अब भी लोग देखना पसंद करते हैं और ये गाना अब तक सदाबहार गीतों की लिस्ट  में सामिल है. 

इस गीत की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ इसकी मधुर धुन नहीं बल्कि इसके बोल हैं. प्यार, विश्वास और जीवनभर साथ निभाने का संदेश देने वाला यह गीत हर पीढ़ी के लोगों को अपनी ओर खींचता है. यही वजह है कि करीब 45 साल बाद भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई.

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मनोज कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बनी थी ‘क्रांति’

यह गीत 1981 में रिलीज हुई ऐतिहासिक फिल्म ‘क्रांति’ का हिस्सा था. उस समय यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में गिनी जाती थी. अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार ने इस फिल्म को बनाने में अपना पूरा जोर लगा दिया था. कहा जाता है कि उन्होंने इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह तैयार किया और इसके निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी.

फिल्म में थे ये चेहरे

फिल्म में मनोज कुमार के साथ दिलीप कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और परवीन बाबी जैसे बड़े चेहरे नजर आए थे. इन्हीं कलाकारों की दमदार मौजूदगी और शानदार कहानी ने फिल्म को उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल कर दिया.

हेमा मालिनी और मनोज कुमार की जोड़ी

‘जिंदगी की ना टूटे लड़ी’ गीत को फिल्म में मनोज कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था. गाने में सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि रिश्तों में भरोसा, त्याग और हर हाल में साथ निभाने का भाव भी दिखाया गया है. इस गीत को लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने अपनी सुरीली आवाज दी थी. वहीं, इसकी धुन मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत–प्यारेलाल ने तैयार की थी. वहीं संतोष आनंद ने इसके बोल लिखे थे. 

45 साल बाद भी फीकी नहीं पड़ी चमक

करीब 45 साल बीत जाने के बाद भी ‘जिंदगी की ना टूटे लड़ी’ की चमक फीकी नहीं पड़ी है. इसकी वजह यह है कि यह सिर्फ प्यार का इजहार करने वाला गीत नहीं बल्कि रिश्तों को निभाने और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने का संदेश देता है. यही कारण है कि शादी-ब्याह, संगीत समारोह और स्टेज शो में यह गीत आज भी अक्सर सुनाई देता है.

क्रांति ने किया बॉक्स ऑफिस पर कमाल

वहीं ‘क्रांति’ भी अपने दौर की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही. सलीम-जावेद की लिखी कहानी पर बनी इस फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की. फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई. फिल्म की कहानी, कलाकारों की दमदार एक्टिंग और यादगार संगीत ने इसे क्लासिक बना दिया.

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