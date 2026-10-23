मनोज बाजपेयी का बॉलीवुड पर बड़ा हमला, बोले- ‘इंडस्ट्री ने टैलेंटेड एक्टर्स को बर्बाद कर दिया’, एक्टर के बयान से मनोरंजन जगत में मची हलचल

बॉलीवुड की दुनिया के जाने-माने अभिनेता मनोज बाजपेयी ने हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर निशाना साधा है. उन्होंने बॉलीवुड के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री अक्सर कलाकारों को एक ही तरह के किरदारों में बांध देती है. इस वजह से कई प्रतिभाशाली एक्टर्स को अपनी काबिलियत दिखाने और सही पहचान पाने का मौका नहीं मिल पाता. अभिनेता का मानना है कि फिल्ममेकर्स ने भी अब तक उनकी अभिनय क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया है.

मनोज बाजपेयी ने क्या कहा?

अभिनेता मनोज बाजपेयी जूम के साथ एक इंटरव्यू में शामिल हुए. इस दौरान बातचीत में उन्होंने बॉलीवुड के काम करने के तौर-तरीके के बारे में बात की. मनोज बाजपेयी का कहना है कि बॉलीवुड में कई कलाकारों को एक ही तरह के किरदारों तक सीमित कर दिया जाता है. उनके मुताबिक, इंडस्ट्री के इस रवैये के कारण कई प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी काबिलियत दिखाने और पहचान बनाने का मौका नहीं मिला. कुछ कलाकार बिना कोई खास पहचान हासिल किए ही इंडस्ट्री से दूर हो गए.

अभी तक सिर्फ 25 फीसदी ही इस्तेमाल हुआ

एक्टर ने यह भी कहा कि अब तक उनकी एक्टिंग क्षमता का केवल 25 फीसदी ही इस्तेमाल हो पाया है. उन्हें लगता है कि एक कलाकार के अंदर हमेशा कुछ नया करने और खुद को बेहतर साबित करने की भूख होनी चाहिए. वह खुश हैं कि इतने सालों बाद भी उनके अंदर अभिनय को लेकर वही जुनून और कुछ नया करने की चाह बनी हुई है.

ओटीटी से आया बदलाव

मनोज बाजपेयी भले ही बॉलीवुड में पहले कलाकारों के साथ हुए व्यवहार की आलोचना करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म के आने से इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया है. उनके अनुसार, अब दर्शक कहानी और कलाकारों के अभिनय को ज्यादा महत्व देते हैं. इसके चलते लोग खुलकर अपनी राय रखते हैं और बताते हैं कि उन्हें कौन-सी कहानी या परफॉर्मेंस पसंद आई और कौन-सी नहीं.

मनोज बाजपेयी का वर्कफ्रंट

मनोज बाजपेयी अगली बार फिल्म ‘गजब रात’ में दिखाई देंगे, जिसमें वे फिल्ममेकर नीरज पांडे के साथ फिर से काम कर रहे हैं. इससे पहले वे ‘अय्यारी’ और शॉर्ट फिल्म ‘आउच’ में साथ काम कर चुके हैं.

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