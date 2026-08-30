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समय रैना के बिहारी जोक पर बोले मनोज बाजपेयी, कहा- ‘बुरा मत मानिए, मजाक को मजाक की तरह लें’

Manoj Bajpayee: अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अपनी आगामी फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' के प्रमोशन के दौरान स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेन्ट 2 बिहारी' वाले चुटकुले पर प्रतिक्रिया दी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 30, 2026 2:55:33 PM IST

मनोज बाजपेयी ने समय रैना के बिहारी विवाद पर क्या बोला?
मनोज बाजपेयी ने समय रैना के बिहारी विवाद पर क्या बोला?


अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अपनी आने वाली फिल्म ‘लास्ट मैन इन टावर’ के प्रमोशन के दौरान स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के ‘इंडियाज गॉट लेटेन्ट 2’ में बिहारी वाले मजाक पर प्रतिक्रिया दी, जिसे लेकर इन दिनों समय रैना विवादों में हैं.  अभिनेता ने कहा कि कॉमेडी करते समय सभी का सम्मान बनाए रखना चाहिए और ऐसी बातों से बचना चाहिए, जिससे किसी की भावनाएं आहत हों. 

मनोज बाजपेयी ने क्या कहा?

अभिनेता ने IANS से ​​बात करते हुए कहा कि जब तक इरादा हानिरहित है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.  उन्होंने कहा,’अगर यह सब मजाक में है, तो मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है. हमें खुद पर हंसना और एक साथ हंसना सीखना चाहिए, एक-दूसरे पर हंसना चाहिए और फिर भी आहत या नाराज नहीं होना चाहिए.’

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हमें खुद पर हंसी मजाक करना चाहिए

आगे बात करते हुए मनोज बाजपेयी ने कहा, ‘हमें यही सीखना चाहिए. हमें खुद पर हंसी-मजाक करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें सम्मान भी रखना चाहिए, न केवल खुद के लिए बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी जिसके साथ हम बैठे हैं और वह जहां से आया है. यह बहुत महत्वपूर्ण है. अगर दो लोग एक-दूसरे के साथ सहज हैं, तो वे हमेशा एक-दूसरे पर हंसते हैं.’ 

इसके बाद अभिनेता ने दिल्ली में अपने शुरुआती दिनों की एक घटना को याद किया, जब वे 18 साल के थे और शहर में नए-नए आए थे. उन्होंने कहा, ‘जब मैं दिल्ली में था, तब मैं 18 साल का था और पहली बार बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था. मुझे शहर के नियम नहीं पता थे. तभी ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, ‘अरे बिहारी, पीछे वाले गेट से चढ़ो’.

मुझे बुरा नहीं लगा

मनोज बाजपेयी ने आगे बातचीत में बताया कि उन्हें समय रैना के बिहारी मजाक का बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह खुद बिहार से हैं. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों के लोग अक्सर एक-दूसरे पर मजाक करते हैं और इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि किसी समुदाय या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली बात समस्या बन जाती है. उनके मुताबिक, एक-दूसरे पर और खुद पर हंस पाना स्वस्थ समाज की निशानी है.

समय रैना शो में बिहार को लेकर क्या मजाक हुआ?

इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के हालिया एपिसोड में , समय रैना ने शेरोन वर्मा का दर्शकों से परिचय कराते हुए कहा, ‘वह इतनी बिहारी हैं कि उन्हें लगता है कि इबोला का मतलब है किसी ने कुछ कहा है.’ इस पर शेरोन वर्मा ने जवाब दिया, ‘समय इतना कश्मीरी है कि उसे नशा करना बहुत पसंद है.’ फिर रैना ने कहा, ‘आप जानते हैं, शेरोन वर्मा एक बिहारी हैं जो नौकरी की तलाश में मुंबई आई हैं. बस बिहारी वाली बातें.’ शेरोन वर्मा ने जवाब दिया, ‘कम से कम मैंने अपनी मर्जी से अपना राज्य छोड़ा.’ इसी को लेकर विवाद चल रहा है. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘गोरखपुर स्पेन जइसन लागेला, केहू आंख से अंधा बा तो का करी’, रवि किशन ने मंच पर बोला कुछ ऐसा; खिलखिला पड़े CM योगी

Tags: Manoj Bajpayeesamay raina
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