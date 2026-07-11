बॉलीवुड का वो निर्देशक, जिसने बिग बी को बनाया महानायक, बालकनी से गिरने से हुआ था अंत, मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी

हम बात कर रहे हैं जाने-माने फिल्ममेकर-निर्देशक मनमोहन देसाई की. उन्हें बॉलीवुड में मसाला फिल्मों का बेताज बादशाह माना जाता था. उन्होंने अपने करियर में ‘अमर अकबर एंथनी’, ‘कुली’, ‘नसीब’ और ‘मर्द’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर अमिताभ बच्चन को महानायक बनाने में अहम भूमिका निभाई. बताया जाता है कि वो खुद अपनी ही बालकनी से गिरकर मौत का शिकार हो गए थे, लेकिन इस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ था. वो रहस्य आज 32 साल बाद भी मुंबई की हवाओं में दफन है.

काम को लेकर जाने जाते थे मनमोहन देसाई

बताया जाता है कि मनमोहन देसाई अपने काम को लेकर इस कदर अंधविश्वासी थे कि वह शूटिंग के दौरान सिर्फ सफेद कपड़े और सफेद जूते ही पहनते थे. साथ ही वह कभी अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट खुद कागज पर नहीं लिखते थे. वो सिर्फ कहानी मुंहजबानी सुनाते थे और राइटर उसे नोट करते थे. मनमोहन देसाई जिस कैरेक्टर में जान नहीं होती थी उसे भी जिंदा कर देते थे.

खुद जिंदगी से हार गए डायरेक्टर

1 मार्च साल 1994 को एक ऐसा दिन आया, जब सूचना मिली कि मनमोहन देसाई मुंबई स्थित अपने खेतवाड़ी वाले फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस ने इसे एक घटना माना. निर्देशक को गंभीर साइटिका यानी

पीठ के असनीय दर्द की समस्या से परेशान थे. माना गया कि रीलिंग का सहारा लेते वक्त ही वह गिर गए.

क्या थी असली वजह?

कुछ लोगों का कहना था कि निर्देशक की आखिरी कुछ फिल्में जैसे ‘गंगा जमुना सरस्वती’ और ‘तूफान’ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट चुकी थी. और उनके बेटे के करियर की गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी. सबसे हैरान करने वाला फैक्ट यह है कि मौत के वक्त वह मशहूर एक्ट्रेस नंदा के साथ सगाई कर चुके थे और बहुत जल्द शादी करने वाले थे. हालांकि, ये जानकारियां सिर्फ खबरों तक ही सीमित रहीं. इसका उनकी मौत से कोई वास्ता नहीं बताया गया.

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