Nana Patekar की मौत से टूट गईं Manisha Koirala, धड़ाधड़ डाले इंस्टाग्राम पर फोटो; बोलीं- ‘बहुत याद आएंगे’

Manisha Koirala Reaction on Nana Patekar Death: दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर की मौत के बाद से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. वहीं इस खबर से अगर कोई सबसे ज्यादा टूटा है तो वो है मनीषा कोइराला. बता दें कि दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का गुरुवार, 8 अक्टूबर, 2026 को 75 साल की उम्र में निधन हो गया. खबर है कि गोवा में उनके घर पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. जैसे ही उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने इस खबर की पुष्टि की, सोशल मीडिया पर शोक संदेश आने लगे.

टूट गईं मनीषा कोइराला

मनीषा कोइराला, जिनका कभी नाना पाटेकर के साथ रोमांटिक तौर पर नाम जुड़ा था, उन्होंने भी X पर एक श्रद्धांजलि के साथ दिग्गज एक्टर को याद किया. उन्होंने लिखा, “एक महान एक्टर, एक शानदार पहचान और कला के एक सच्चे मज़बूत इंसान के निधन से बहुत दुख हुआ. सिनेमा में उनका योगदान और अपने काम के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा. उनकी आत्मा को शांति मिले. ओम शांति.”

मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की ऑन-स्क्रीन जोड़ी

नाना और मनीषा ने पहली बार 1996 में ‘खामोशी: द म्यूजिकल’ में स्क्रीन शेयर किया, उसके बाद उसी साल अग्नि साक्षी में, और 1998 में ‘युगपुरुष’ के लिए फिर से साथ आए. सितंबर 2026 में, ‘अग्नि साक्षी’ लिखने वाले रणबीर पुष्प ने फिल्म के सेट पर अनुभवी एक्टर और मनीषा के बीच के तालमेल के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि साथ काम करते समय दोनों के बीच एक करीबी रिश्ता और एक मजबूत आपसी समझ थी. उन्होंने याद किया कि कैसे वे सीन करने से पहले उन पर बात करते थे, जो उन्हें लगा कि स्क्रीन पर साफ दिखता था. रणबीर ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी उनके रिश्ते को उस तरह से नहीं देखा था.

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नाना पाटेकर के आखिरी समय में क्या हुआ

8 अक्टूबर को सुबह करीब 4.30 बजे, नाना को हॉस्पिटल लाया गया, और सुबह 5.30 बजे तक उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि 45 मिनट से एक घंटे तक चलने वाली कार्डियक मसाज से भी उन्हें बचाया नहीं जा सका. डॉक्टर के मुताबिक, नाना ने सुबह करीब 2.30 बजे एक दोस्त को टेक्स्ट किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. दोस्त, जिसने उस समय मैसेज नहीं देखा था, ने बाद में उसे कॉल किया और सुबह करीब 4 बजे उसके घर पहुंचा, तो नाना पसीने से भीगे हुए थे और धीरे-धीरे बेहोश हो रहे थे. फिर उनके केयरटेकर को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया. क्योंकि यह एक मेडिको-लीगल केस था, इसलिए पुलिस केस फाइल किया गया, और उनकी बॉडी को पोस्ट-मॉर्टम के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया.

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