‘मुझे गलत तरीके से छुआ’, गोद में उठाकर Qazi संग Manish ने की ऐसी हरकत; भड़क उठे Rockstar

Bigg Boss 20 | Qazi Manish Controversy: बिग बॉस 20 के घर के अंदर हल्की-फुल्की बातचीत जल्द ही मनीष गोयल और काज़ी तौकीर के बीच तीखी बहस में बदल गई. काज़ी, जो औरत के कपड़े पहने हुए थे, के बीच एक मज़ाकिया पल के तौर पर शुरू हुई थी, उसने अचानक मोड़ ले लिया जब दोनों के बीच बहस हो गई. इस सिचुएशन पर रिएक्ट करते हुए, मनीष ने अपने इरादों का बचाव किया और सवाल किया कि बातचीत का अलग मतलब क्यों निकाला जा रहा है. अपनी असहमति जताते हुए, उन्होंने कहा, “तू करे तो मस्ती, कोई दूसरा करे तो अच्छा नहीं!” यह दिखाते हुए कि उन्हें लगा कि एक जैसे कामों को जिस तरह से देखा जा रहा है, उसमें अंतर है.

मैं औरतों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ- मनीष

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनीष ने कड़ा रुख अपनाते हुए काजी से साफ अल्फाजों में कहा, “मैं औरतों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ. मेरे साथ औरत वाला कार्ड मत खेलो.” उनके जवाब से यह साफ़ हो गया कि जिस तरह से सिचुएशन बढ़ी, वह उससे सहमत नहीं थे और अपने ऊपर लग रहे इल्ज़ामों पर बात करना चाहते थे.

We want justice for qazi who got physically violated by manish. First in my bloodline to witness man playing a woman card #ScoutOP #BiggBoss20 #BB20 https://t.co/QLgGU9vmye — rntx_silverstone (@Silverston10823) November 8, 2026

बिस्मिल्लाह,अस्सलामो अलैकुम…साध्वी बनने के बाद कैसे बदल गए Mamta Kulkarni के सुर; भरी महफिल में बोलीं ‘मुझे आपके नबी बहुत प्यारे हैं’

काजी ने मनीष पर लगाया इल्जाम

यह बातचीत और भी अजीब हो गई क्योंकि काज़ी मनीष पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उन्हें उकसाते दिखे. हालाँकि, बाद में काज़ी ने साफ़ किया कि उनका उकसाना मज़ाक था. बातचीत में इस बदलाव ने टकराव को और बढ़ा दिया, जो एक नुकसान न पहुंचाने वाली बातचीत के तौर पर शुरू हुआ था. मनीष के जवाब ने उनके नज़रिए को सामने ला दिया, जबकि इस असहमति ने बिग बॉस 20 के घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के समीकरण में एक नया मोड़ ला दिया. यह घटना मौजूदा सीज़न का एक और टॉकिंग पॉइंट बन गई है.