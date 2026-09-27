साध्वी से बनी Bebo! फिर ग्लैमरस अदाओं संग वापस लौटीं 90s एक्ट्रेस Mamta Kulkarni; वायरल हुआ डांस वीडियो

Mamta Kulkarni Viral Video: ममता कुलकर्णी 1990 के दशक के अपने पॉपुलर गानों पर डांस करने के वीडियो वायरल होने के बाद फिर से चर्चा में हैं. एक्ट्रेस को हाल ही में जयपुर में 14वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इवेंट में जब उनकी फिल्मों के गाने बजाए गए तो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ डांस भी किया. ममता को घातक के ‘कोई जाए तो ले आए’, करण अर्जुन के ‘एक मुंडा मेरी उम्र का’ और सबसे बड़ा खिलाड़ी के ‘लंबा लंबा घूंघट’ जैसे गानों पर डांस करते देखा गया.

ग्लैमरस कपड़ों में दिखीं ममता

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस चीज़ ने लोगों का ध्यान खींचा, वो ममता का लुक था. स्टेज पर डांस करते हुए वो ग्लैमरस कपड़ों में दिखीं, जो 2025 में संन्यास लेने के बाद उनके भगवा पहने स्पिरिचुअल अवतार से बिल्कुल अलग था. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीडियो पर अब कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके पुराने बॉलीवुड पर्सनैलिटी में लौटने पर रिएक्शन दिया है.

नेटिज़न्स हुए हैरान

इंस्टाग्राम पर कमेंट्स मिले-जुले थे. कुछ यूज़र्स ने ममता के ट्रांसफॉर्मेशन का मज़ाक उड़ाया, जबकि दूसरों ने उनके लुक्स की तारीफ़ की और कहा कि वो अभी भी ग्लैमरस दिखती हैं. एक यूज़र ने लिखा, “भाई यह तो संन्यासी हो गई थी”, जबकि दूसरे ने कमेंट किया, “यह तो साधु बन गई थी ना.” एक यूज़र ने मज़ाक में कहा, “इसने तो संन्यास ले लिया था”, जबकि दूसरे ने लिखा, “अरे महामंडलेश्वर.” किसी और ने कमेंट किया, “मोक्ष से माया तक रिवर्स कॉन्सेप्ट.”

कुछ यूज़र्स ऐसे भी थे जिन्होंने बस उनकी तारीफ़ की. एक ने लिखा, “वह अमेज़िंग लग रही हैं”, जबकि दूसरे ने कहा, “मेरी जेनरेशन का सुपरस्टार.” एक और यूज़र ने उनके ग्लैमरस लुक का बचाव करते हुए लिखा, “इसको साध्वी नहीं बनाना था. वह बहुत ग्लैमरस और गॉर्जियस हैं.”

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ममता कुलकर्णी ने कब संन्यास लिया?

ममता ने 24 जनवरी, 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान संन्यास लिया. उन्होंने संगम पर पिंडदान किया और उन्हें आध्यात्मिक नाम श्री यमई ममता नंद गिरी दिया गया. उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर भी बनाया गया. बाद में अखाड़े में उनकी नियुक्ति पर विवाद हो गया. उन्होंने फरवरी 2025 में पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखेंगी.