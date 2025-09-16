जब 32 साल पहले जींस के बटन खोल इस एक्ट्रेस ने दिए टॉपलेस पोज़, कोर्ट ने लगा दिया था इतना जुर्माना
जब 32 साल पहले जींस के बटन खोल इस एक्ट्रेस ने दिए टॉपलेस पोज़, कोर्ट ने लगा दिया था इतना जुर्माना

90 के दशक में जब एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर बोल्ड सीन्स से कतराती थीं तब ममता ने टॉपलेस फोटोशूट करवा लिया था.

By: Kavita Rajput | Published: September 16, 2025 7:03:59 PM IST

Mamta Kulkarni Topless Photoshoot: बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रह चुकी हैं. ममता कुलकर्णी का नाम 80-90 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस में शुमार था. ममता ने अपने फिल्मी करियर में तिरंगा, आशिक आवारा, क्रांतीवीर और करण-अर्जुन जैसी फिल्मों में काम किया था. हालांकि, फिल्मों से ज्यादा ममता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं थीं. दरअसल, ममता अपने समय की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस में से एक थीं, 90 के दौर में जब एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर बोल्ड सीन्स शूट करवाने में कतराती थीं तब ममता ने टॉपलेस फोटोशूट करवा लिया था. 

टॉपलेस फोटोशूट के बाद मचा था हंगामा 

ममता कुलकर्णी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम थीं. ऐसे में उन्होंने जब टॉपलेस फोटोशूट करवाया तो पूरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई. ऐसा पहली ही बार हुआ था कि किसी मेनस्ट्रीम एक्ट्रेस ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस होकर पोज दिए हों. आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने ये फोटोशूट स्टारडस्ट मैगजीन के लिए साल 1993 में करवाया था. हालांकि, इस फोटोशूट के बाद मामला अदालत तक पहुंच गया था, बात इतनी बढ़ गई थी कि कोर्ट ने ममता पर 15 हजार रुपए का जुर्माना तक लगा दिया था. 

अंडरवर्ल्ड से नजदीकी के लिए थीं फेमस 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ममता एक समय अंडरवर्ल्ड के साथ अपनी नजदीकियों के लिए भी चर्चाओं में रह चुकी हैं. कहा तो यहां तक जाता था कि ममता को फिल्मों में लेने के लिए कई डायरेक्टरों के ऊपर अंडरवर्ल्ड का दवाब रहता था. ममता के बारे में कहा ये भी जाता है कि उन्होंने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली थी और लंबे समय तक देश से बाहर उसके साथ रहीं थीं. बहरहाल, कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद ममता कुलकर्णी पिछले साल साध्वी के रूप में नजर आई थीं. ममता की मानें तो अब उन्होंने सनातन का रास्ता चुन लिया है. वहीं, ममता ने सनातन के रास्ते पर चलते हुए पिछले साल खुद का पिंड दान तक कर दिया था. एक्ट्रेस ने न्यूज एजेंसी ANI को दी अपनी बाइट में कहा था कि ये सब वे अपने गुरु, महादेव और मां काली के आदेश से कर रहीं हैं.

