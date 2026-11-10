बिस्मिल्लाह,अस्सलामो अलैकुम…साध्वी बनने के बाद कैसे बदल गए Mamta Kulkarni के सुर; भरी महफिल में बोलीं ‘मुझे आपके नबी बहुत प्यारे हैं’

Mamta Kulkarni Viral Video: बॉलीवुड की 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वो अपनी किसी फिल्म या डांस की वजह से नहीं, बल्कि कोलकाता के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. कार्यक्रम के दौरान ममता ने मुस्लिमों को ‘अस्सलामो अलैकुम’ कहकर सलाम किया. इसके साथ ही उन्होंने ‘बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम’ का जिक्र करते हुए कहा, ‘मुझे आपके नबी भी बहुत प्यारे हैं.’

मुसलमानों को ममता का बड़ा संदेश

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ममता कहती सुनाई दे रही हैं, “मुझे कोलकाता बहुत प्यारा है. यहां जितने भी मुस्लिम हैं, उन सभी को अस्सलामो अलैकुम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मैं क्या कहूं, मेरे लिए तो सभी प्यारे हैं. सभी धर्म मुझे प्यारे हैं. वह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है. और मुझे आपके नबी भी बहुत प्यारे हैं.” उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बदल लिया पहनावा

ममता कुलकर्णी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए कोलकाता जाने की जानकारी भी दी थी. उन्होंने बताया था कि वो 8 और 9 नवंबर को कोलकाता में रहेंगी. इस दौरान वो महाकाली पंडाल समेत पांच पंडालों में दर्शन करने भी जाएंगी. हाल ही में वो राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में भी पहुंची थीं. वहां वो वेस्टर्न कपड़ों में नजर आई थीं. अपने पहनावे को लेकर उन्होंने कहा था, “मैं कपड़ों से क्यों बंधूं? भगवान श्रीकृष्ण भी कपड़ों से बंधे नहीं थे.”

ममता के बदले हुए इस अंदाज की चर्चा इसलिए भी हो रही है, क्योंकि जनवरी 2025 में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े ने उन्हें संन्यास की दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बनाया था. हालांकि, उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद उन्होंने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया था. उस समय उन्होंने कहा था कि वह बचपन से ही साध्वी हैं और किसी पद के बिना भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखेंगी.

Pawan Kalyan Divorce: राजनीति के बादशाह लेकिन शादीशुदा जिंदगी में पनौती! पवन कल्याण को छोड़ चलीं तीसरी बीवी; किया तलाक कका ऐलान