जब बड़े डायरेक्टर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस को दिया सेक्स का ऑफर, ठुकराया तो बर्बाद हुआ करियर

फिल्म 'चाइना गेट' के बाद ममता ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और कुछ फिल्में करने के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था.

By: Kavita Rajput | Published: October 2, 2025 10:49:50 AM IST

Mamta Kulkarni Casting Couch: बॉलीवुड में काम के बदले सेक्सुअल फेवर की खबरें आम हो चुकी हैं. सालों से हम कास्टिंग काउच के बारे में सुनते आ रहे हैं. ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम ठुकरा नहीं सकते. कई एक्टर और एक्ट्रेसेस ये खुलासा कर चुके हैं कि उनके साथ कास्टिंग काउच की कोशिश की गई और काम देने के बदले उनसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड की गई. कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जब ये डिमांड नहीं मानी तो उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया या उनका रोल कम कर दिया गया. इनमें से एक एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) भी थीं. 90 के दशक में ममता का बॉलीवुड में बोलबाला था. वह कई हिट फिल्मों में नज़र आईं और सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हो गईं हालांकि उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसे खराब अनुभवों का सामना करना पड़ा था.

सेक्स का ऑफर ठुकराया तो…
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ममता को फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी ने फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान सेक्स का ऑफर दिया था लेकिन ममता ने इसे ठुकरा दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेक्सुअल फेवर की डिमांड ठुकराने के बाद संतोषी ने फिल्म से ममता का रोल कम कर दिया था और फिल्म के हिट गाने छम्मा छम्मा में उनकी जगह उर्मिला मातोंडकर को मौका दे दिया था. फिल्म तो फ्लॉप रही थी लेकिन उर्मिला पर फिल्माया ये गाना काफी पॉपुलर हुआ था. खुद एक इंटरव्यू में ममता ने संतोषी के सेक्स ऑफर के बारे में बात की थी और ये भी कहा था कि जब उन्होंने डिमांड पूरी नहीं की तो फिल्म से उनका रोल कम करके संतोषी ने उनसे बदला लिया था. 

ममता ने छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री
आपको बता दें कि फिल्म चाइना गेट के बाद ममता ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और कुछ इक्का-दुक्का फिल्में करने के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था और किसी फिल्म में नज़र नहीं आई थीं. फिल्मों से दूर होने के बाद ममता ने आध्यात्म की तरफ रुख कर लिया और साध्वी बन सबको चौंका दिया था. ममता अपने फ़िल्मी करियर के दौरान विवादों में भी रह चुकी हैं. उनपर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के भी आरोप लगे थे.  

