शनिवार को अदालत ने मलयालम फिल्म निर्देशक लिजू कृष्णा को 2022 के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया. इस मामले की सुनवाई यौन हिंसा से जुड़े मामलों की विशेष अदालत में चल रही थी. एडिशनल सेशंस कोर्ट की जज कविता गंगाधरन ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया.

क्या सुनवाई हुई?

उत्पीड़ने से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही एडिशनल सेशंस कोर्ट की जज कविता गंगाधरन ने निर्देशक को बरी कर दिया. कोर्ट में 23 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. इसके अलावा 17 दस्तावेज और बचाव पक्ष के दो गवाह भी पेश किए गए. लिजू कृष्णा ने निविन पॉली की मुख्य भूमिका वाली फिल्म पदावेट्टू का निर्देशन किया था. उन्हें 6 मार्च 2022 को फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन थ्रीक्काकारा पुलिस ने गिरफ्तार किया था. शिकायत करने वाली महिला ने कृष्णा के साथ फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया था. उसने फेसबुक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया था कि कृष्णा ने दो साल के दौरान कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया.

लिजू कृष्णा ने कहा- सच की जीत हुई

अदालत के फैसले के बाद लिजू कृष्णा ने कहा कि आखिरकार सच सामने आया है और उन्हें अपने परिवार के साथ न्याय मिला है. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह अदालत के सामने अपना पक्ष रखने और खुद को सही साबित करने में सफल रहे हैं.