एक्टर मुझे रात में…बॉलीवुड की वो सेक्सी हसीना, डायरेक्टर की डिमांड पर भूल गई सारी शर्म हया, उतार कर फेंक दिए थे सारे कपड़े

Mallika Sherawat Bold Scene: मल्लिका शेहरावत अपने बोल्ड और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत से ही बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने साल 2003 में फिल्म ख्वाहिश से बॉलीवुड में कदम रखा था। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी।

डेब्यू फिल्म में दिए थे 17 किसिंग सीन

इस फिल्म में प्यार, शादी और रिश्तों के बीच की कहानी दिखाई गई थी। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा पल्स पॉइंट मल्लिका शेहरावत थी। इंटीमेट सिन्स और बोल्ड सीन देकर उन्होंने फिल्म को हिट कर दिया था। जानकारी के मुताबिक, इस फिल्म में कुल 17 किसिंग सीन थे।

कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं मल्लिका

एक्ट्रेस मल्लिका ने कास्टिंग काउच और इंडस्ट्री में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक हैरान कर देने वाला बयान दिया था। एक्ट्रेस ने कहा था कि- कई एक्टर मुझे रात में फोन कर बुलाते थे। कास्टिंग काउच नाम का भूत कई सालों से इस इंडस्ट्री पर राज कर रहा है। कई एक्ट्रेस ने इस इंडस्ट्री को लेकर गहरे राज ऱोले हैं। कई बड़े लोगों से उन्हें ऑफर भी मिल चुके हैं। कुछ हीरो उन्हें रात में आने के लिए मजबूर करते थे।

बता दें कि बॉलीवुड में कई हसीनाएं हैं, जो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। इस लिस्ट में मल्लिका शेहरावत का नाम भी जुड़ चुका है। मल्लिका शेहरावत नाना पाटेकर, अक्षय कुमार जैसे कई सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुके हैं।

