बाथरूम से ब्रा पहन निकलीं मशहूर एक्ट्रेस, सेक्सी लुक की एक झलक में फैंस हुए क्लीन बोल्ड

Mallika Sherawat Bold Look Viral: बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. पहली ही फिल्म से वह लोगों के दिल और दिमाग में छा गई थीं. यही वजह है कि आज फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने के बावजूद एक्ट्रेस पर फैंस भर-भरकर प्यार लुटाते हैं. मल्लिका शेरावत अब फिल्मी स्क्रीन पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखाई देती हैं. हाल में एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हुस्न की ‘मल्लिका’ ने अपना बोल्ड और सुपर सेक्सी अवतार दिखाया है.

मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat Video) ने कुछ समय पहले अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जो पहले दिन से जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में मल्लिका शेरावत बाथरूम से ऐसे अवतार में निकलती दिखाई दे रही हैं, जिसे देख फैंस आहें भरते नहीं थक रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाथरूम का दरवाजा खुलता है और मल्लिका शेरावत की झलक दिखाई देती है. एक्ट्रेस को वीडियो में ब्लैक कलर की सुपर सेक्सी ब्रा और लोअर पेस्ट हॉट पेंट्स में देखा जा सकता है.

मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat Instagram) फिर सेक्सी चाल चलती हैं और बाथरूम के दरवाजे पर आकर पोज देती हैं. वीडियो यहीं नहीं खत्म होता है, मल्लिका आगे भी बढ़ती हैं और करीब से भी अपने सिडक्टिव फिगर का दीदार कराती हैं. मल्लिका शेरावत का यह वीडियो इंटरनेट पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है.

एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat Viral Video) ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर इसी साल 31 मई को पोस्ट किया था और खबर लिखे जाने तक इसे 8 लाख 66 हजार से ज्यादा लाइक्स और लाखों कमेंट्स मिल चुके हैं. मल्लिका का हॉट फिगर देख लड़के क्या, लड़कियां भी तारीफों के पुल बांधने में कसर नहीं छोड़ रही हैं. कमेंट्स में कोई एक्ट्रेस से उनका डाइट प्लान पूछ रहा है तो उनकी खूबसूरती पर फिदा हो रहा है. एक ने तो लिख दिया, 99 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम इमरान हाशमी. तो दूसरे ने लिखा- आप मेरी पहली क्रश हो. लव यू सो मच. वहीं, तीसरे ने लिखा, ईश्वर ने आपको बहुत-बहुत सुंदर और बहुत मासूम बनाया है.

बता दें, मल्लिका (Mallika Sherawat Movies) ने साल 2003 में फिल्म ख्वाहिश से डेब्यू किया था. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने एक या दो नहीं, 17 किसिंग और कई इंटीमेट सीन दिए थे. लेकिन, उनकी सबसे ज्यादा चर्चाओं में छाने वाली फिल्म मर्डर रही है.