‘बोल्ड रोल करती हो तो रात में मिलो’, ‘मर्डर’ फिल्म के बाद Mallika Sherawat को आते थे ऐसे कॉल

Mallika Sherawat Murder Bold Scene: बॉलीवुड में बोल्डनेस और ग्लैमर की पहचान बन चुकी मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ. उनका असली नाम रीमा लाम्बा था, लेकिन फिल्मों में आते ही उन्होंने अपना नाम बदलकर मल्लिका रख लिया. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 2002 में की थी, लेकिन असली पहचान उन्हें 2004 में आई फिल्म ‘मर्डर’ (Film Murder) से मिली. इस फिल्म ने उन्हें पहचान भी दिलाई और उनके लिए नई मुसीबतें भी खड़ी कर दी थीं.

मर्डर में मल्लिका शेरावत ने अपने बोल्ड और सिजलिंग किरदार से दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई. इस फिल्म का हॉट सीन और उनके ग्लैमरस लुक ने बॉलीवुड में बोल्डनेस की नई परिभाषा पेश की. फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने उनकी अभिनय क्षमता और स्टाइल की जमकर तारीफ की.

बड़े स्टार्स के कॉल आते थे

उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा मीडिया के केंद्र में रही है. मल्लिका शेरावत ने अपने करियर के दौरान इंडस्ट्री के दबावों और आलोचनाओं का सामना किया. उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म मर्डर में बोल्ड सीन करने के बाद उन्हें बड़े स्टार्स के कॉल आते थे. लेकिन, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कॉल्स उन्हें फिल्म ऑफर करने के लिए नहीं बल्कि कास्टिंग काउच का शिकार बनाने के लिए आते थे.

कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो…

जी हां, मल्लिका ने खुद खुलासा किया कि जब तक आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपको काम नहीं मिलेगा. बड़े स्टार्स उन्हें कॉल करके बोलते थे कि रात में मिलो. इसपर जब वो पूछती थी कि रात में क्यों? वो कहते थे कि स्क्रीन पर बोल्ड रोल कर लेती हो तो मुझसे रात में मिलने में क्या प्रॉब्लम है?

मल्लिका का मानना है कि ‘बॉलीवुड में हर हीरोइन को कॉम्प्रोमाइज के लिए मजबूर किया जाता है. यह मेरा अनुभव है. कोई भी एक्ट्रेस कहती है कि ये सच नहीं तो इसका मतलब कि वो झूठ बोल रही है. मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो 20-30 फिल्में गंवानी पड़ीं.’